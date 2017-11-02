النقد الدولي: الشرق الأوسط تستطيع النمو 6% بفضل الطاقة البشرية

خالد بدر الدينقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها الإنطلاق اقتصاديا لتحقيق نمو بمعدل يزيد عن 6 % سنويا بفضل الطاقة البشرية الهائلة التى تتمتع بها. وأوضح أن 60 % من المواطنين أقل من 30 عاما وهذ

خالد بدر الدين

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها الإنطلاق اقتصاديا لتحقيق نمو بمعدل يزيد عن 6 % سنويا بفضل الطاقة البشرية الهائلة التى تتمتع بها.

وأوضح أن 60 % من المواطنين أقل من 30 عاما وهذا رأس المال الأساسي والحقيقي اللازم للنمو.

وأعلن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد خلال صحافية في وزارة المالية المغربية أن الدول العربية لديها من الامكانيات المتعددة ولاسيما البشرية ما يساعدها على تحقيق نمو يقترب من 6 % و أكثر.

وذكرت وكالة رويترز وفقا لما قاله أزعور أن معدلات النمو في الدول غير النفطية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تبقى أقل من معدلات النمو في الدول النفطية.

واستدرك “إلا أنه يمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال تحسين مجموعة من العناصر الاقتصادية الأساسية منها الحصول على التمويل”.

وتابع “60 % من فرص العمل والتوظيف موجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن هذه المؤسسات لا تتمكن من ضمان التمويل الكافي” .