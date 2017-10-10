النقد الدولي: ارتفاع التضخم بالشرق الأوسط 6.8% نهاية 2017

سمر السيد توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2017 لصندوق النقد الدولى ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ليسجل 6.8% بنهاية العام الجارى 2017 مقابل 5.1% نهاية العام الماضى، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستواصل ارتفاعها العام ا

سمر السيد



توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2017 لصندوق النقد الدولى ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ليسجل 6.8% بنهاية العام الجارى 2017 مقابل 5.1% نهاية العام الماضى، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستواصل ارتفاعها العام المقبل مسجلة 7.7%.

وأضاف التقرير أن التضخم بالدول المصدرة للبترول سينخفض من 4.6% العام الماضى إلى 4.3% نهاية هذا العام، غير أن هذه النسبة سترتفع نهاية العام المقبل إلى 6%.

وأوضح صندوق النقد الدولى أن التضخم بالمملكة العربية السعودية سيسجل نسبة 0.2% نهاية هذا العام ، لكنه سيرتفع إلى 5% فى 2018، بينما سيرتفع التضخم بإيران إلى 10.5% نهاية 2017 من 9% ويصل إلى 10.1% العام المقبل.

وذكر التقرير أن الرقم القياس لأسعار المستهلكين بالإمارات سيرتفع لـ2.1% نهاية هذا العام من 1.8% العام الماضى، يقفز لـ2.9% العام المقبل، بينما ينخفض التضخم بالجزائر من 6.4% نهاية 2016 إلى نسب 5.5% فى 2017 و4.4% فى 2018.

أما التضخم بالعراق، فمن المتوقع أن يصل إلى 2% هذا العام ويظل ثابتاً للعام المقبل، أما الكويت فسينخفض فيه إلى 2.5% نهاية هذا العام من 3.5% العام الماضى.

وأكد الصندوق أن نسبة التضخم المتوقعة بقطر ستسجل 0.9% نهاية هذا العام ترتفع لـ4.8% نهاية 2018.