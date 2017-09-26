النقد الدولى يوضح توقيت شعور المصريين بتحسن الاقتصاد

قال صوبير لال، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نحن متفائلون، كما أن السياسات تسير بالطريق الصحيح، خاصة أن الميزانيات المالية عانت من الاختلالات خلال سنوات طويلة مضت، وبالتالى فإن إصلاحها لن يحدث بسرعة.

جاء ذلك ردا على سؤال متى يشعر المصريون بتحسن الاقتصاد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل من العاصمة الأمريكية واشنطن عبر الإنترنت.

وأوضح لال أن الشعب المصرى لاحظ الفترة الماضية تغيرات كبيرة فى الوضع الاقتصادى، سواء فيما يتعلق بالضرائب ونظام الحماية الاجتماعية ودعم الطاقة وسعر الصرف.

وتابع:



وقال إن هناك جهودا ثابتة وتوقع انخفاص الدين العام و اسعار الفائدة وهو ما يفتح مجالا أكبر للبرامج الاجتماعية والاستثمار وتوفير فرص عمل وبالتالى تحسن ملموس يمكن أن يشعر به المواطن، مشيرا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه على 3 سنوات.





