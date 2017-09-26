النقد الدولى: توفير بيئة اقتصاد كلى صحية مهم للاستثمار

هاجر عمران وسمر السيد قال صوبير لال، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى والشرق الأوسط وأسيا الوسطى، إن توفير بيئة اقتصاد كلى صحية وجيدة مع المحافظة على نسبة تضخم منخفضة ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، جميعها عوامل مهمة فى…

هاجر عمران وسمر السيد

قال صوبير لال، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى والشرق الأوسط وأسيا الوسطى، إن توفير بيئة اقتصاد كلى صحية وجيدة مع المحافظة على نسبة تضخم منخفضة ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، جميعها عوامل مهمة فى توفير بيئة استثمار جيدة وأكثر استدامة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الصندوق، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إطلاق وثائق المراجعة الأولى على الاقتصاد، أنه من الممكن رفع النمو إلى مستوى أعلى، خاصة وأن الاقتصاد فى حاجة إلى توفير فرص عمل، وأن مشاركة المرأة فى قوة العمل بمصر منخفضة نسبياً.

وتابع: من المهم تشجيع الاستثمارات الخاصة وهناك الآن إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية مقارنة بالماضى، وتشجيع إقراض المتوسطة والصغيرة الحجم.

وأشار إلى أن إقرار قانون الاستثمار يوفر إطار عمل جيد إضافة إلى الممارسات العالمية، وقانون التراخيص خاصة مع تقليص الوقت اللازم والمستغرق لتأسيس الأعمال من 600 يوم إلى 30 يومًا، معتبرًا أن ذلك من أفضل الممارسات فى الاتجاه صحيح لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.

وينشر الصندوق اليوم تقريراً أعده فريق من خبراء الصندوق عن المراجعة الأولى على الاقتصاد، بعد الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، فى نوفمبر الماضى.

وأنهى إعداد التقرير فريق الخبراء فى 6 يوليو الماضى، ووافق بمقتضاه المجلس التنفيذى للصندوق على صرف الشريحة التانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار فى 13 يوليو الماضى، وتم ذلك بناءً على مناقشات مع السلطات المصرية، اختتمت فى 11 مايو الماضى.