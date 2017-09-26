النقد الدولى: تحسن التضخم مرهون بالاستمرار فى السياسات الموضوعة

توقع صوبير لال، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن تتحسن أرقام التضخم خلال الفترة القليلة المقبلة بشرط استمرار السلطات المصرية فى اتباع السياسات الموضوعة والمخطط لها .

وأشار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، إلى أن التضخم سينخفض فى الأشهر المقبلة بحدود 10% كما أنه سينخفض إلى أكثر من ذلك خلال شهر يونيو من عام 2018 وهو ما يتعبر مهما للغاية، مشددا على أن السلطات لم تغير البرنامج الموضوع سلفا بشكل كبير.

وينشر الصندوق اليوم، بالتزامن مع المؤتمر، تقريرا أعده فريق من خبراء الصندوق عن المراجعة الأولى على الاقتصاد بعد الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، وأنهى إعداد التقرير فريق الخبراء فى 6 يوليو الماضى، ووافق بمقتضاه المجلس التنفيذى للصندوق على صرف الشريحة الثانية من القرض بيقمة 1.25 مليار دولار فى 13 يوليو الماضى، وتم أيضا بناء على مناقشات مع السلطات المصرية اختتمت فى 11 مايو الماضى.

ووفقا للتقرير ، سجل معدل التضخم نحو 31 % أبريل الماضى وما لبث أن انخفض إلى 30% مايو الماضى.