النقد الدولى: النمو فى مصر ودول المنطقة يتعافى.. ولكن

■ القاهرة تحقق تقدمًا فى الشمول المالى يرفع صلابة الاقتصاد سمر السيد أكد صندوق النقد الدولى أن معدلات النمو فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعافى، ولكنها غير كافية، وأن الإصلاحات التى تم تنفيذها فى تلك الدول ما زالت هشة مع استمرار تحديات تتعلق بارتفاع معدلات الدين العام وفاتورة خدم

■ القاهرة تحقق تقدمًا فى الشمول المالى يرفع صلابة الاقتصاد

سمر السيد



أكد صندوق النقد الدولى أن معدلات النمو فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعافى، ولكنها غير كافية، وأن الإصلاحات التى تم تنفيذها فى تلك الدول ما زالت هشة مع استمرار تحديات تتعلق بارتفاع معدلات الدين العام وفاتورة خدمة الدين.

وتوقع الصندوق أن ترتفع معدلات النمو فى مصر إلى %5.2 خلال 2018 تزيد إلى %5.5 فى 2019، مقارنة بنحو %4.2 العام الماضى، بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز.

جاء ذلك وفقًا لتقرير مستجدات الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر أمس، وقال الصندوق إن التفاؤل بشأن ارتفاع معدلات النمو مدعوم بالثقة فى البرنامج الإصلاحى الذى تنفذه الحكومة، ويدعمه «النقد الدولى» ضمن اتفاق لاقتراض 12 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن الضغوط التضخمية فى مصر والبلدان المستوردة للنفط انحسرت واستقرت عند مستوى %12، بفضل تلاشى العوامل التى أدت لارتفاع التضخم فى إشارة لتعويم سعر الصرف ورفع أسعار المشتقات البترولية.

وأشار الصندوق، فى تقريره، إلى أن عدة بلدان مثل مصر ولبنان والأردن وباكستان بدأت مؤخرًا فى اعتماد التكنولوجيا المالية لزيادة الشمول المالى، ما يدعم ويعزز من صلابة الاقتصاد.

وقال إن مستويات الدين العام ما زالت مرتفعة فى عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها مصر وباكستان ولبنان والسودان، وتتجاوز %80 من إجمالى الناتج المحلى، مشيراً إلى أن مثل هذه الأرصدة الضخمة من الدين العام تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد وتزاحم مدفوعات خدمة الدين النفقات اللازمة لدعم النمو، فعلى سبيل المثال تتراوح خدمة الدين ما بين 5 و%10 من الناتج المحلى فى مصر ولبنان.

وذكر الصندوق أن صناع السياسات فى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأوا بالفعل فى تقييم فواتير أجور القطاع العام فى إطار إصلاحات المالية العامة، وقد اتخذت بعض البلدان، ومنها الجزائر ومصر والعراق والمغرب وتونس، تدابير مثل تجميد الأجور والتعيينات لتعديل سياسات التوظيف والتعويضات فى القطاع العام.

وقال إنه رغم المكاسب التى تم تحقيقها من إصلاحات هيكل الأجور فإن تلك المكاسب يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه لتحقيق آثار دائمة يتعين على البلدان تنفيذ إصلاحات أعمق تتسم بالاستدامة.

وأشار إلى أنه فى ظل البرنامجين الاقتصاديين اللذين يدعمهما الصندوق فى مصر وتونس، من المتوقع زيادة إجراءات الضبط المالى بصورة مواتية للنمو مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال تخصيص %2 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للحماية الاجتماعية فى مصر و%7 فى المغرب وتونس، وذلك عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية واتخاذ تدابير إضافية للحد من إعانات الدعم مع الإبقاء على الحد الأدنى من الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية.

وأضاف الصندوق أن استمرار التقلبات فى الأوضاع المالية العالمية قد تؤدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض فى بلدان المنطقة المستوردة للنفط، ما يزيد من المخاوف القائمة بشأن المالية العامة وزيادة حجم الأعباء.

ويستعد وزير المالية عمرو الجارحى لاستقبال وفد فنى من الصندوق الإسبوع القادم لعمل مراجعة جديدة للاقتصاد.

ولفت إلى أنه بعد 3 سنوات من التراجع، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة نمواً بلغ %6.4 فى عام 2017، ويتوقع تسارع وتيرته لتصل إلى %8.4 فى 2018 و%8.6 فى 2019، وترجع الزيادة إلى تحسن الطلب الخارجى وزيادة مرونة أسعار الصرف فى دول مثل مصر وباكستان وتونس.

وخلص التقرير إلى 5 نتائج تتمثل فى أن النمو فى دول المنطقة يتعافى ولكن ليس بمعدلات كافية، كما أن المكاسب المحققة هشة ولا تزال المخاطر قائمة، مشيراً إلى أن بلدان المنطقة تحتاج إلى مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمى مع تنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات.

وأشار إلى أن قوة سياسات المالية العامة والسياسات النقدية أمر مهم، لكنه غير كافٍ لتحقيق النمو، بجانب أنه ينبغى على بلدان المنطقة أن تغتنم فرصة التعافى العالمى لتعجيل إصلاحاتها الهيكلية التى تحد من اعتمادها على السلع الأولية وتساعد على بناء قطاعات خاصة ديناميكية مع إتاحة فرص النمو للجميع فى ظل ارتفاع بطالة الشباب فى كثير من تلك الدول.