النقد الدولى: ارتفاع نمو جنوبي الصحراء الأفريقية إلى 3.4%

خالد بدر الدينأعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء إلى 3.4 % العام المقبل، مقارنة بـ2.6% هذا العام، لكنه حذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية في الاقتصادات الأكبر حجما ستؤثر سلبا على النمو في المستقبل ويقوض ثقة



خالد بدر الدين

أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء إلى 3.4 % العام المقبل، مقارنة بـ2.6% هذا العام، لكنه حذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية في الاقتصادات الأكبر حجما ستؤثر سلبا على النمو في المستقبل ويقوض ثقة المستثمرين والمستهلكين ومن المرجح أن يظل النمو دون الاتجاهات السابقة في 2019.

وأكد الصندوق أن الدين العام سيزيد إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 48 % العام الماضى، كما أن هناك مخاوف من تصاعد هذه النسبة، لا سيما أن معظم الدول تقترض حاليا من البنوك المحلية، مما قد يسبب اضطرابا في القطاع المالي المحلي ويجعل التضخم يتفاقم.

وقال صندوق النقد إن تكاليف خدمة الدين تصبح عبئا بالأخص في الدول المنتجة للنفط، ومن المتوقع أن تلتهم ما يزيد على 60% من الإيرادات الحكومية مع نهاية العام الحالى، ولكن ارتفاع مستويات الديون يعقد الآفاق الاقتصادية لدول أفريقيا، ومن بينها زيمبابوي التي تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.

وذكرت وكالة رويترز أن نيجيريا وجنوب أفريقيا هما أكبر اقتصادات منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء، لكن الدولتين تكتنفهما الضبابية بسبب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بفترة ولاية رئيسيهما.

وقال صندوق النقد إن الحصاد الجيد وتعافي إنتاج النفط في نيجيريا سيسهم بأكثر من نصف النمو في المنطقة هذا العام، لكن الضبابية السياسية تبدو كبيرة مع التطورات الصحية للرئيس محمد بخاري، مما يتسبب في تكهنات بشأن ما إذا كان يتمتع بالقدرة الكافية لإدارة أكبر اقتصاد في القارة.

وتكتف الضبابية جنوب أفريقيا بسبب حكم جاكوب زوما، الذي يواجه فضائح من بينها مزاعم فساد، قبل مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه في ديسمبر، لانتخاب زعيم جديد للحزب، غير أن الحكومة ستجد دعما للنمو من ارتفاع أنشطة التعدين وحصاد أفضل في جنوب أفريقيا وكذلك تعافي إنتاج النفط في أنجولا.