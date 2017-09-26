النقد الدولى: ارتفاع أجور القطاع الخاص يحتاج لمعالجة

هاجر عمران وسمر السيد قال صندوق النقد الدولى -اليوم الثلاثاء- إن ارتفاع أجور القطاع الخاص مقارنة بضغوط الطلب يحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى استمرار نمو الائتمان القوي وأسعار الفائدة.وأشار الصندوق، خلال تقرير المراجعة الأولى إلى أن البنك المركزي شدد السياسة النقدية لاحتواء التضخم من خلال رفع

هاجر عمران وسمر السيد



قال صندوق النقد الدولى -اليوم الثلاثاء- إن ارتفاع أجور القطاع الخاص مقارنة بضغوط الطلب يحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى استمرار نمو الائتمان القوي وأسعار الفائدة.

وأشار الصندوق، خلال تقرير المراجعة الأولى إلى أن البنك المركزي شدد السياسة النقدية لاحتواء التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، رغم أن التضخم يقوده العرض جزئياً، مضيفًا أن السلطات المصرية اعترفت أن زيادات التضخم ستحمل تكاليف كبيرة على استقرار الاقتصاد الكلي وتفرض عبئا ثقيلا على الطبقة الوسطى والفقراء.

وتابع: أنه حتى منتصف مايو الماضى، ظلت أسعار الفائدة كما هى دون تغيير منذ آخر زيادة لها في 3 نوفمبر، مما حقق فائضاً في السيولة التي تراكمت في النظام المصرفي خلال هذه الفترة.

وأضاف: كانت هناك أيضا علامات مبكرة أن الأجور في القطاع الخاص ترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و35 %، مما يزيد من خطورة تأثيرات المرحلة التالية.

وأكد أن البنك المركزي أعلن أن هدفه هو تقليص التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط، وشرح كيف أن إجراءاته من شأنها أن تساعد على تحقيق هذا الهدف.