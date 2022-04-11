معدلات صعود طفيفة للناجين، وتراجعات متوسطة وقوية فى بعض الفئات الخاسرة .. هكذا كان حال صناديق الاستثمار فى الربع الأول من 2022 الذى شهد نجاة كل من فئات «النقدية» و«الدخل الثابت» و«النقدية الإسلامية» مقابل تراجع «الإسلامية» و«المتوازنة» و«الأسهم» و«تحديد الأصول».

كشف رصد عوائد صناديق الاستثمار فى الربع الأول من العام الحالى الذى أعدته «المال» عن احتلال «النقدية» للصدارة بنسبة %2.28 مع وصافة لـ«النقدية الإسلامية» بنسبة صعود %2.04 و ثالثًا فئة «الدخل المتنوع» بنسبة %2 وأخيرًا بقائمة الفئات الصاعدة «الدخل الثابت» بنسبة %1.78.

وعلى جانب قائمة الصناديق الهابطة، حلت «المتوازنة الإسلامية» فى المقدمة بمتوسط خسائر %8.15 تلتها فئة «تحديد الأصول» بنسبة %6.5 ثم «الأسهم» ثالثًا بنحو %5.84 وخلفها «الإسلامية» بحوالى %4.45 وأخيرًا «المتوازنة» بمقدار %1.81.

وفيما يخص الصناديق الأعلى عائداً خلال الربع الأول، جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المدرج بفئة «الدخل الثابت» فى الصدارة بعائد بلغ %2.64 تلاه فى الوصافة صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» المسجل بفئة «النقدية» بنسبة %2.36 ويليه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث – فئة النقدية- بعائد %2.34.

وعلى صعيد قائمة الصناديق الخاسرة، حل صندوق نعيم مصر –المدرج بفئة «الإسلامية»- فى المقدمة بخسائر بلغت %15.6 ثم صندوق البركة مصر – بفئة المتوازنة الإسلامية- بتراجع قدره %9.4 وثالثًا حل صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» المُسجل بفئة «الأسهم» بتراجع %8.79 ورابعًا صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» بفئة «الأسهم» بخسارة بلغت %8.70 ثم صندوق بنك MID – بفئة الأسهم- بنسبة تراجع %8.5.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية فى الربع الأول من العام الجارى، إذ هبط «EGX30» بنسبة %5.95 مسجلًا 11238 نقطة، بينما تراجع «EGX70» بنحو %13.24 و«EGX100» بحوالى %11.1.