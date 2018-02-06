النقدية تفقد ارتفاعها الجماعى للمرة الأولى منذ 4 أسابيع

أحمد على سيطر التباين على أداء وتحركات وثائق صناديق الاستثمار للأسبوع الثانى، بضغط من تعرض الأسهم القيادية بمؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» لعمليات جنى أرباح، ساهمت فى عدم نجاح «صناديق الاستثمار». وكانت البورصة أنهت أسبوعها الماضى، على تباين، فقد تراجع «EGX30»…

أحمد على

سيطر التباين على أداء وتحركات وثائق صناديق الاستثمار للأسبوع الثانى، بضغط من تعرض الأسهم القيادية بمؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» لعمليات جنى أرباح، ساهمت فى عدم نجاح «صناديق الاستثمار».

وكانت البورصة أنهت أسبوعها الماضى، على تباين، فقد تراجع «EGX30» بنسبة %0.54، ليغلق عند 15089 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو%2.83، ليغلق عند871 نقطة، وربح مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا %2 ليغلق عند 2057 نقطة.

وشهد رأس المال مكاسب بقيمة 10 مليارات جنيه، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، ليغلق عند 861 مليار جنيه، مقارنة بالأسبوع السابق، عند 851 مليارا، واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافى 1.290 مليار، و8.27 مليون، على الترتيب، بنسب تعاملات %23.01، و%7.86، بينما كان نصيب المصريين %69.13.

وشهدت تعاملات صناديق الاستثمار، تحقيق صندوق «مصر الخير» المتوازن أعلى معدل عائد استثمارى خلال الأسبوع الماضى، بنحو %4.26 بقيمة 24.18 جنيه للوثيقة.

«مصر الخير» يعود لصدارة «المتوازنة»

تصدر صندوق «مصر الخير» المتوزان، قائمة فئة الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وارتفع %4.26 بقيمة 24.18 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 23.19 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وفى المركز الثانى، جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بنسبة صعود%0.31 بقيمة 248.86 جنيه للوثيقة، تلاه ثالثًا : صندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع فى قيمة وثيقته %0.07 بقيمة 43.06 جنيه.

فيما هبط باقى أعضاء فئة صناديق المتوازنة، وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» كأقل الهابطين بتراجع %0.10 بقيمة 175.41 جنيه، وتلاه صندوق بنك مصر الأول، وصندوق كريدى أجريكول الثقة، بتراجع %0.16 بقيمة 208.50 جنيه لـ«الأول» وبـ240.08 جنيه لـ«الثانى».

و فى المركز السادس، سجل بنك الاستثمار العربى “سندي” حضوره بنسبة هبوط %0.67 بقيمة 12.84 جنيه للوثيقة، ومعه صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بالنسبة ذاتها %0.75 بقيمة 324.23 جنيه.

«مصر المستقبل» و«مصر إيران» فى مقدمة «الأسهم»

نجح صندوق “مصر المستقبلط فى اقتناص صدارة ترتيب فئة صناديق الأسهم عن تعاملات الأسبوع الماضى، بنسبة صعود %0.67 بقيمة 27.04 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا صندوق بنك مصر – إيران، بارتفاع فى قيمة وثيقته%0.65 لتسجل 646.09 جنيه.

و فى المركز الثالث، حضر صندوق البنك الأهلى الخامس، بصعود فى قيمة وثيقته %0.63 لتسجل 12.88 جنيه، ورابعًا : جاء صندوق البنك الأهلى الثالث بارتفاع %0.53 فى قيمة وثيقته التى بلغت 147.95 جنيه، وخامسًا : صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC ” بارتفاع %0.26 لتسجل وثيقته 274.37 جنيه.

وضمت قائمة الهابطين نحو 16 صندوقا، كان أكثرهم هبوطًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى، بنسبة % 6.11 بقيمة 222.24 جنيه للوثيقة، وأقلهم هبوطًا صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بـ %0.10 بقيمة 345.16 جنيه للوثيقة.

«بلوم مصر» يتصدر «النقدية»

جاء صندوق بنك «بلوم مصر» النقدى فى صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية، بصعود لقيمة وثيقته %0.33 بقيمة 226.45 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ261.73 جنيه للأسبوع قبل الماضى.

وخلفه جاء صندوق البنك الأهلى الرابع، بصعود %0.32 مسجلا 261.73 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ260.9 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، و فى المركز الثالث : جاء كل من صندوق بنك الإسكندرية الثانى، وبنك مصر النقدى، بصعود %0.30 بقيمة 29.41 جنيه لـ«الأول»، و33.98 جنيه لـ«الثانى».

وثالثًا : حل كل من صندوق بنك أبوظبى الوطنى، وبنك التعمير والإسكان “موارد” وصندوق بنك الاستثمار العربى، والبنك الأهلى المتحد “ثروة” وصندوق بنك التجارى الدولى “أصول” بارتفاع %0.29.

وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق بنك القاهرة الثابت، بنسبة صعود %1.23 بقيمة 164.87 جنيه، ليحتل بها المركز الأول، وخلفه جاء صندوق “البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.99 مسجلة 200.165 جنيه، وثالثًا : صندوق البنك العقارى العربى “المصري” بنسبة %0.29 بقيمة 161.145جنيه للوثيقة، ورابعًا : البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.25 بقيمة 1436.1 جنيه.

وحل فى خانة الهبوط وحيدًا، صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة تراجع %1.07 بقيمة 17.67 جنيه.

«نعيم» يسطع فى «الإسلامية»

صعد صندوق «نعيم مصر» إلى صدارة فئة الصناديق الإسلامية بارتفاع فى قيمة وثيقته بنسبة %0.85 لتسجل 221.89 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “الوفاق” بنسبة %0.23 بقيمة 161.24 جنيه للوثيقة، وثالثًا: جاء صندوق بنك مصر الرابع بارتفاع %0.16 بقيمة 18.79 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، تراجع صندوق بنك عوده المتوازن “ازدهار” بــ%0.18 بقيمة 186.81 جنيه، فيما ارتفع صندوق بنك البركة مصر المتوازن، بنسبة %0.13 المتوازنة بقيمة 107.99 جنيه للوثيقة.

أداء مستقر نسبيًا لـ«تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال» وثبات «الأجنبية»

هبطت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل %0.07 لوثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 214.71 جنيه، مقارنة بـ214.88 جنيه للأسبوع قبل الماضى، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 تراجعا %0.09 بقيمة 731.21 جنيه، مقارنة بـ 731.88جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ثباتا نسبيا فقد حققت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، 11.45 دولار بارتفاع %0.017، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو، على مستوى 10.960يورو.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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– ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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– ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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– ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬