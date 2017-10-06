النقابة العامة: ندرس اللائحة التنفيذية الجديدة لبقالي التموين

مصدر حكومي: تطبيقها في نوفمبر القادم.. وتوفر سيولة ماليةكتب ـ محمد مجدي:أكد ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، أن هيئة المكتب تبحث وتدرس نص اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بعمل بقالي التموين، وكيفية إستلام السلع التموينية الخاصة بالمنظومة التموينية.وقال نادي، في تصريح خ

مصدر حكومي: تطبيقها في نوفمبر القادم.. وتوفر سيولة مالية





كتب ـ محمد مجدي:

أكد ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، أن هيئة المكتب تبحث وتدرس نص اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بعمل بقالي التموين، وكيفية إستلام السلع التموينية الخاصة بالمنظومة التموينية.

وقال نادي، في تصريح خاص لـ”المال”، أنه تم إرسال نسخة إلي جميع فروع النقابة في المحافظات، وذلك لسرعة الرد عليها، حيث أنه تم الحصول عليها من خلال أعضاء النقابة في محافظة الإسماعيلية.

يشار إلي أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد إجتماع مع الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالإتحاد العام للغرف التجارية منذ إسبوعين، وذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية الجديدة لبقالي التموين.

وأكد نادي، أن 33 ألف بقال تمويني على مستوي الجمهورية، يرفضون رفض تام مبدأ التعامل من خلال جهة واحدة، وإصدار القرارات والقوانين دون الرجوع إلي أصحاب الشأن.

من جهته، أوضح مصدر حكومي في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لـ”المال”، أن البند الثاني من اللائحة التنفيذية، بقيام بقال التموين بدفع 50% نقداً من قيمة البضاعة الشهرية، والتي يحصل عليها من خلال شركتي تجارة الجملة، ستعمل على توفير السيولة المالية لدي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مما يسمح بتدوير عملية شراء السلع وتوفيرها للمواطنين.

وقال المصدر، أن قرار بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لبقالي التموين، لن يتم تطبيقها شهر أكتوبر الجاري، مرجحاً أن يتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري، ويتم التطبيق في نوفمبر القادم.

وحصلت “المال”، على نسخة من اللائحة والتي تضمنت المادة الأولى، صرف المواطنين المقررات التموينية الشهرية بالقيمة المالية المخصصة لكل فرد على البطاقة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وبدالي التموين، وفروع جمعيتي، على أن تقوم شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية بتوفير السلع والبضاعة.

المادة الثانية، يقوم البدال التمويني بدفع 50% نقداً من قيمة البضاعة الشهرية، والتي يحصل عليها من خلال شركتي تجارة الجملة على أن يتم الاستعاضة لبدالي التموين ومضاعفة السلع أو زيادة البضاعة، في حالة الدفع النقدي، نتيجة زيادة مبلغ الائتمان، وتوفر شركتي تجارة الجملة السلع اللازمة لكل محافظة في يوم 26 من كل شهر.

المادة الثالثة، يتم صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين دون التقيد بالأصناف المحدد بيعها بالمقررات التموينية الشهرية وللبدال التمويني الحق في الشراء مع قيام الوزارة بعمل نظام بالمجموعات السلعية التي يتم شرائها.

المادة الرابعة، تقوم شركة تجارة الجملة، بتسليم البدال التمويني السلع التموينية بسعر الجملة وفقا لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة التموين للبيع للمستهلك بالسعر النهائي، على أن يتم تدوين السلع بسعر الجملة وسعر للمستهلك في ذات الفاتورة التي يحصل عليها وحساب هامش الربح، والذي يتم تحويله فورا من الحساب البنكي.

المادة الخامسة، أنه بالنسبة لهامش الربح لنقاط الخبز يتم تحويله علي الحساب البنكي للبدال بمعرفة شركة تجارة الجملة او تحويل كامل قيمة المبيعات علي هيئة السلع التموينية في حال شراء البدال من خارج الشركة.



المادة السادسة، يحق للبدال التمويني الاستعاضة 8 مرات شهريا بحد أقصى وفقًا للنظام، وفي كل استعاضة تقوم كل شركة بتسليم البدال خطاب الاستعاضة للصرف من مخازن الشركة وفقا للمبيعات المستخرجة من ماكينات الصرف.

المادة السابعة، يلتزم البدال التمويني بإجراء مطابقة للمحاسبة الشهرية بالنسبة للسلع التمويينة، ويتم المحاسبة مع شركة تجارة الجملة مع التزام بتقديم صورة من الفواتير الخاصة بالسلع والصادرة لم من الشركة والمستخرجة من ماكينات الصرف على مدار الشهر على أن تقوم الشركة بالمطابقة السلع بالفواتير وتقوم الشركة في النهاية باعتماد المحاسبة التموينية من مديريات التموين.

المادة الثامنة، في حال وجود أخطاء في المحاسبة يتم التحقيق عن طريق لجنة من الشركة العاملة بالبطاقات وممثل من شركة تجارة الجملة ومسؤول من المديرية وتقوم اللجنة بالتحقيق والبحث وإعطاء الراي النهائي ويجوز عمل التظلم من القرار أمام لجنة عليا بالوزارة يتم الرد عليها فيما لا يزيد عن أسبوع.

المادة التاسعة، قطاع الرقابة التوزيع يقوم بعمل المتابعة الإسبوعية والعرض وكتابة تقرير لهذه السلع، وتعتمد قائمة السلع ومراقبة التوزيع أسبوعيا وعمل تقرير في هذا الشأن، وتقوم شركتي تجارة الجملة بعرض كشف بالسلع والكميات وأسعار الجملة وتوفير الأرصدة الاستيراتيجية على مستوى كل محافظة.