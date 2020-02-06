عمومية طارئة لنقابة الأطباء للمطالبة بحقوق ضحايا حادث المنيا

تعقد غدا النقابة العامة للأطباء ، دعوة جمعية عمومية طارئة، بدار الحكمة لمناقشة حادث طبيبات المنيا الناتج عما وصفته بالتعسف الإداري، الذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة.

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء ، على ضرورة عدم القبول بالإهمال والتعسف الإداري الذي تسبب في الحادث الذي يضاف إلى سجل عريض من الممارسات التي تؤدي لهجرة الأطباء، وهو ما سيجعل المصريين لا يجدون من يعالجهم، مؤكدا أن مطالبهم غدا لكل ما يضمن حقوق الأطباء، مثل النظر فى بدل العدوى الذى يقدر بـ19 جنيها فى عام 2020 ولايتناسب مع أى شخص عادى فى المجتمع، كما طالب بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على باقى المحافظات مثل ما تم تطبيقه فى بورسعيد .

وقد دعت نقابة الأطباء في بيان لها جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة، التي تنطلق فى الواحدة ظهرا بدار الحكمة، على أن يبدأ تسجيل الحضور فى العاشرة صباحا.

وقالت النقابة العامة للأطباء: “إن الجمعية هى أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا”.

وقد وقع الأطباء أثناء حفل تأبين طبيبات المنيا لانعقاد جمعية عمومية طارئة ما يقرب من 400 طبيب لعقد الجمعية العمومية غدا ، للمطالبة بوقف التعسف ضد الأطباء بجميع أشكاله، ومحاسبة المتسببين في حادث طبيبات المنيا .