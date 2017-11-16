النقابات المستقلة يدين بيان القوى العاملة : لا يعبرون إلا عن أنفسهم

إيمان عوف أصدر المجلس الأعلى للنقابات المستقلة وبخاصة اتحاد عمال النقل البرى، ونقابة المعلمين المستقلة، ونقابة الضرائب العقارية، بيانًا أدانوا فيه الوثيقة التي أصدرها عدد من النقابيين بعد اجتماعهم مع وزير القوى العاملة محمد سعفان بحضور وفد منظمة العمل الدولية وأعضاء اتحاد نقابات عمال مصر

إيمان عوف

أصدر المجلس الأعلى للنقابات المستقلة وبخاصة اتحاد عمال النقل البرى، ونقابة المعلمين المستقلة، ونقابة الضرائب العقارية، بيانًا أدانوا فيه الوثيقة التي أصدرها عدد من النقابيين بعد اجتماعهم مع وزير القوى العاملة محمد سعفان بحضور وفد منظمة العمل الدولية وأعضاء اتحاد نقابات عمال مصر الرسمي.

قال البيان الذي حصلت المال على نسخة أن وزارة القوى العاملة ومن خلفها اتحادها الحكومى تصر على إصدار هذا القانون المعيب، الذى يقنن غياب الحرية النقابية، من خلال الاعيب لفظية، ونصوص مرتبكة، وهى فى هذا لا تعبأ بمصالح الوطن ولا بهيبة الدولة المصرية، التى تكتسب مصداقيتها باحترامها لما يصدر عنها من تعهدات داخلية وخارجية، وبالتحديد ما توقع عليه من اتفاقيات وما تصدره وزاراتها من مكاتبات والتزامات، هذا بخلاف ما يمكن ان تتعرض له مصر من خسائر اقتصادية تتمثل فى رفض صادرات مصرية وزال فرص الاستثمار بالاضافة لتفاقم المشكلات الاجتماعية وزيادة طوابير البطالة.

وأكد المجلس الأعلى للنقابات المستقلة أن هذا القانون يحمل كل صفات الاستبداد التى كانت موجودة بالقانون 35 والتى أدت للطعن فى دستوريته، وهو ما يظهر واضحًا جليًّا فى المادة الثالثة، والتى تستند فى اعطاء الشخصية الاعتبارية لقانون ساقط، كما ان المادتين 11 ، 24 من القانون المذكور تؤكدان على نقابة واحده للمنشأ، وهو الامر الذى يضرب الحرية النقابية فى مقتل، اما عن الاتحاد العمالى يدعم القانون وجود الاتحاد الحكومى وحده فقط، فلديه 23 نقابة عامة حكومية، اما الاتحادات الاخرى فليس لديها عدد عشر نقابات عامة، اذ ان النقابات المستقلة العامة عددها يدور حول الرقم 10، وبالتالى يستحيل لاتحاد عمالى مستقل ان يحقق هذا الرقم منفرداًولهذا يعيد القانون اعادة انتاج نفس الاوضاع النقابية التى مكرسها القانون 35، بعد اجراء تمثيلية هزلية اسمها توفيق الاوضاع، يلعب دور البطولة فيها وزارة القوى العاملة والاتحاد الحكومى، بينما لا يتجاوز دور من قاموا بالتوقيع على بيان العار سوى دور الكومبارس. نحن نعلن التزامنا بالمصالح العليا للوطن ومصالح الطبقة العاملة، ونؤكد أن انتعزاع الحريات النقابية لن يكون الا بسواعد العمال المصريين.