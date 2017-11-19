النقابات الديمقراطية تصر على رفض القانون الجديد

إيمان عوف أكد مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية مجددًا رفضه مشروع قانون التنظيمات النقابية المطروح للتصويت أمام البرلمان، وتمسكه على الأقل بإعادة المداولة على المواد – شديدة الانتهاك للحريات النقابية استرشادًا بالملاحظات التي تمت مناقشتها مع لجان الاستماع في مجلس النواب، وعدد من النواب المص



إيمان عوف

أكد مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية مجددًا رفضه مشروع قانون التنظيمات النقابية المطروح للتصويت أمام البرلمان، وتمسكه على الأقل بإعادة المداولة على المواد – شديدة الانتهاك للحريات النقابية استرشادًا بالملاحظات التي تمت مناقشتها مع لجان الاستماع في مجلس النواب، وعدد من النواب المصريين، وكذلك مع وفد منظمة العمل الدولية.

وكان ممثلو الهيئة التنفيذية للمؤتمر قد أعربوا عن خيبة أملهم في مشروع القانون، في اجتماع الإثنين الماضي، مؤكدين أنه في مجمله استنساخ للقانون رقم 35 مع إدخال بعض التعديلات التي لم تنجح في تعديل عواره.

وقالوا في بيان لهم إن مشروع القانون أعاد إنتاج فلسفة القانون رقم 35 لسنة 1976 وعيوبه ومشاكله، محتفظاً بنفس تبويبه ومكرراً كثير من مواده ما أصابه بالتناقض وعدم الاتساق الداخلي، وجعله دون الاستجابة لمتطلبات الواقع المصري الحالي، ومقتضيات التوافق مع الدستور المصري.

وأكدوا أن الحريات النقابية وإزالة القيود المفروضة على تشكيل النقابات هو السبيل إلى تفعيل آليات المفاوضة الجماعية والحوار المجتمعي اللازمين لاستقرار علاقات العمل، وتوازن المجتمع.

ولفتوا إلى أن كفالة حق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم بحرية هو أولاً مطلب للعمال المصريين بفئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة قبل أن يكون التزاماً دولياً ينبغي الوفاء به.

وأشاروا إلى التمسك برفض مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، ما لم يتم- على الأقل- تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار، والمواد 2, 10, 11, 12, 41, 42, 43 من مواده.

في سياق ذي صلة، أعلن مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية رفضه البيان الصادر عن الاجتماع المنعقد بوزارة القوى العاملة أمس، مؤكداً أن التوافق لا يتحقق على حساب المبادئ، ولا يقوم على التفريط في الحقوق، وإذعان بعض الأطراف للأطراف الأخرى.