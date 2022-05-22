النفق العرضي يسيطر على البورصة في الأجل القريب

توقع خبراء التحليل الفنى أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الأداء الضعيف على الأجل القريب لحين عودة ظهور القوى الشرائية وارتفاع متوسطات التداول .

ويرى الخبراء أن أى تحركات سواء صاعدة أو هابطة للمؤشر خلال الوقت الراهن هى تحركات مؤقتة ليظل داخل قبضة التحركات العرضية ما بين مستويات الدعم 10280 نقطة والمقاومة 10800 نقطة.

وتباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم إذ هبط “EGX30 ” بواقع 0.83% ليغلق عند 10462 نقطة، فيما ارتفع EGX70 EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنحو 0.49% ، مسجلا 1841 نقطة، والأوسع نطاقا ” EGX100 EWI” بنسبة 0.11% ليسجل 2771 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 363.7 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 3.7 مليار جنيه ، ليسجل 687.52 مليار، مقابل 691.84 مليار لمستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة اليوم سيطرة شرائية من المستثمرين المصريين والأجانب بصافى قيمة بلغ 3.61 مليون جنيه، و 9.44 مليون على الترتيب، مقابل صافى بيع للعرب بحوالى 13.05 مليون.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة “كايروكابيتال” لتداول الأوراق المالية إن” EGX30″ استهل تعاملات الأسبوع الجارى على تراجع متأثرا بضعف القوى الشرائية.

وأكد أن حفاظ “EGX30” على البقاء أعلى مستوى الدعم المهم 10280 نقطة، قد يدعم عودة ظهور القوى الشرائية، متوقعا عودة الأخيرة خلال منتصف الأسبوع الجارى مما قد يدفع المؤشر لمعاودة الصعود، مشيرا إلى أهمية اقتران الصعود بارتفاع أحجام التداولات خلال الفترة المقبلة .

من جانبه، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين إلى استمرار سيطرة الحركة العرضية على EGX30على منطقة الدعم 10280- 9800 نقطة.

وقال إن أى كسر لتلك المنطقة سيكون مؤقتا ليعاود المؤشر الصعود مجددا فى اتجاه منطقة المقاومة عند 10800- 12070 نقطة ، كما أن أى اختراق لمستوى المقاومة لن يستمر كثيرا لتعاود القوة البيعية الظهور .

وأوضح أن هبوط ” EGX30 ” قد يكون فرصة لتكوين مراكز ذات مخاطرة محسوبة ، وذلك كلما اقترب من مستويات الدعم السابق ذكرها.

على صعيد” EGX70 ” يرى “نبيل” أن المؤشر تمكن من الارتداد لأعلى مستوى 1870 نقطة قبل الإغلاق نهاية الأسبوع الماضى قرب 1832 نقطة.

وأكد أن المؤشر لايزال لديه مستوى دعم فرعى قرب 1817 نقطة ومقاومة بالقرب من 1850 نقطة ثم 1874 نقطة، و فى حال قدرته على اختراق تلك المقاومة يتحول للإيجابية، مما قد يؤهله للصعود مرة أخرى على المدى القصير مستهدفا 2000 نقطة ثم 2100 نقطة.