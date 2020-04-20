النفط يهوي 40%.. والبرميل بـ 11 دولارا

هوت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بنسبة 40% إلى ما دون 11 دولارا للبرميل في انهيار هو الأكثر حدة على الإطلاق لأسعارالخام في يوم واحد، وفقا لبلومبرج.

وهوى سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 10.96 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة بنيويورك وهو أضعف مستوى للخام الأمريكي منذ عام 1998.

وانخفض سعر برميل مزيج القياس العالمي برنت بنسبة 7.1٪ إلى 26.08 دولارًا.

والانهيار في أسعار النفط هو المؤشر الأحدث على عجز السياسات التقليدية لأوبك وحلفائها وأصدقاء حلفائها في مواجهة التخمة غير المسبوقة في المخزون.

ولم ينجح ما وصف بأنه “خفض غير مسبوق” لإنتاج النفط بين أوبك وحلفائها قبل أسبوع في دعم سوق النفط الذي لا يزال يعاني من زيادة العرض بشكل كبير على وقع كورونا الذي نهش ثلث الطلب العالمي على الخام.

صهاريج التخزين الممتلئة في جميع أنحاء العالم، وعلامات ضعف الاقتصاد في كل مكان، دفعت بعض مشتري النفط في ولاية تكساس (مهذ ثورة النفط الصخري الأمريكي) إلى عرض دولارين فقط لشراء بعض أنواع النفط، على ما تقول بلومبرج.

وأوضحت بلومبرج أن أسعار النفط في عاصمة البترول الأمريكية تقترب بسرعة مخيفة من الصفر.