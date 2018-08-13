النفط يهبط 2% إلى 71.61 دولار للبرميل

رويترزانخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا، اليوم الاثنين، بعد بيانات تشير إلى زيادة المخزونات في نقطة تسليم للخام الأمريكي لتتفاقم المخاوف من أن تنال اضطرابات الأسواق الناشئة والتوترات التجارية من توقعات الطلب على الوقود.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.7% إلى 71.61 دولار ل

رويترز

انخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا، اليوم الاثنين، بعد بيانات تشير إلى زيادة المخزونات في نقطة تسليم للخام الأمريكي لتتفاقم المخاوف من أن تنال اضطرابات الأسواق الناشئة والتوترات التجارية من توقعات الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.7% إلى 71.61 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار إلى 66.14 دولار للبرميل بخسارة 2.2%.

وواصلت الأسعار خسائرها بعد ما قال متعاملون إنه انخفاض المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما حيث نقطة التسليم لخام غرب تكساس الوسيط نحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس وذلك نقلا عن بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق.

وتثير الأزمة المالية التركية خطر انتقال العدوى عبر الاقتصادات الناشئة مما دفع راند جنوب إفريقيا والبيزو المكسيكي والروبل الروسي للانخفاض. ونالت الأزمة أيضا من أسهم الأسواق الناشئة وكبحت توقعات الطلب على النفط.

ويتزامن ذلك مع المخاوف من أن تؤثر الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي سلبا على أنشطة الشركات في أكبر اقتصادات العالم.