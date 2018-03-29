النفط يهبط 1% بفعل ارتفاع مفاجئ في المخزون الأمريكي

رويترزهبطت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على نحو غير متوقع بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مما أضر بالمعنويات في السوق.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر يونيو حزيران 70 سنتا في التسوية إلى 68.76 دولار للبر

رويترز

هبطت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على نحو غير متوقع بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مما أضر بالمعنويات في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر يونيو حزيران 70 سنتا في التسوية إلى 68.76 دولار للبرميل بينما نزل عقد أقرب استحقاق 58 سنتا، أو 0.8 بالمئة، في التسوية إلى 69.53 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في مايو أيار 87 سنتا إلى 64.38 دولار للبرميل بخسارة بلغت 1.3 بالمئة.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية مع ارتفاع صافي واردات البلاد بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما ذكرت الإدارة أن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.8 مليون برميل.

وارتفع أيضا إنتاج الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 10.433 مليون برميل يوميا. وارتفع الإنتاج بنحو 25 بالمئة في العامين الأخيرين متجاوزا العشرة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى أعلى من إمدادات السعودية ويقترب من المستوى في روسيا أكبر منتج في العالم والتي تضخ نحو 11 مليون برميل يوميا.

وأبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رويترز أن الرياض وموسكو تدرسان تمديد التحالف القصير الأجل بشأن قيود إنتاج النفط والذي بدأ في يناير كانون الثاني 2017 بعد انهيار في أسعار الخام مما قد يحول الشراكة القائمة في إدارة الإمدادات ”إلى اتفاق مدته من عشر سنوات إلى 20 عاما“.