النفط يهبط إلى 76.5 دولار للبرميل

رويترزهبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بزيادة مستمرة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة وتراجع الطلب بالصين وتقرير بأن بنك جيه بي مورجان خفّض توقعاته للأسعار.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول منخفضة 86 سنتًا، أو 1.11% لتبلغ عند التسوية 76.46 دولار للبرميل.وترا

رويترز





هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بزيادة مستمرة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة وتراجع الطلب بالصين وتقرير بأن بنك جيه بي مورجان خفّض توقعاته للأسعار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول منخفضة 86 سنتًا، أو 1.11% لتبلغ عند التسوية 76.46 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 21 سنتًا، أو 0.32% لتغلق عند 65.74 دولار للبرميل بعد أن تعافت من خسائر مُنيت بها في وقت سابق من الجلسة.

وينهي برنت الأسبوع منخفضًا 0.2%، في حين لم يطرأ تغير على الخام الأمريكي.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بعد بيانات أشارت إلى تراجع الطلب الصيني واستمرار القلق بشأن نمو الإنتاج الأمريكي.

وقال متعاملون إن جيه بي مورجان خفض توقعاته لأسعار خام القياس الأمريكي للعام 2018 بمقدار 3 دولارات إلى 62.20 دولار للبرميل. ولم يردّ البنك على الفور على طلب للتعقيب.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام في مايو تراجعت بعد أن سجلت مستوى قياسيًّا مرتفعًا في الشهر السابق، مع دخول مصافي التكرير التي تديرها الدولة في عمليات صيانة مقررة.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات في مايو بلغت 39.05 مليون طن، أو 9.2 مليون مليون برميل يوميًّا، مقارنة مع 9.6 مليون برميل في أبريل.