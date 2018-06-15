النفط يهبط أكثر من دولارين للبرميل

رويترز هبطت أسعار النفط بشكل حاد أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع بأكثر من دولارين، قبل اجتماع لأوبك في فيينا الأسبوع المقبل، مع إشارة اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم، السعودية وروسيا، إلى استعدادهما…

رويترز

هبطت أسعار النفط بشكل حاد أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع بأكثر من دولارين، قبل اجتماع لأوبك في فيينا الأسبوع المقبل، مع إشارة اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم، السعودية وروسيا، إلى استعدادهما لزيادة الإنتاج.

وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 2.15 دولار، أو حوالي 3%، إلى 73.79 دولار للبرميل، وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.77 دولار، أو 2.7%، إلى 65.12 دولار للبرميل.

ويتجه برنت إلى إنهاء الأسبوع على خسائر تزيد عن 3% بينما يتجه الخام الأمريكي إلى خسارة قدرها 0.7%.