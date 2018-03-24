النفط يقفز 6.4 % فى أكبر مكسب أسبوعى منذ يوليو

خالد بدر الدين قفزت أسعر عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 6.4 % خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 70.45 دولار للبرميل فى أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو الماضى .وسجلت أيضا أسعار عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ يوليو الماضى مع صعودها 5.5 % خلال

خالد بدر الدين



قفزت أسعر عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 6.4 % خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 70.45 دولار للبرميل فى أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو الماضى .

وسجلت أيضا أسعار عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ يوليو الماضى مع صعودها 5.5 % خلال الأسبوع الماضى لتصل إلى أكثر من 65.88 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط ارتفعت مع نهاية الأسبوع المأضى إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير الماضى بعد أن قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي إن منظمة أوبك والمنتجين المتحالفين معها سيحتاجون إلى الإبقاء على تخفيضات الإمدادات خلال العام القادم مع تزايد المخاوف بخصوص مستقبل صادرات إيران من الخام.

وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح فى نهاية السبوع الماضى مكاسب أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين حيث طلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.

وبدأت أوبك ومجموعة من الدول غير الأعضاء، في مقدمتها روسيا، تنفيذ اتفاق لتخفيضات انتاجية قدرها 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير من العام الماضى للتخلص من فائض المعروض الضخم.

ويلقى النفط دعما من توقعات بارتفاع الطلب العالمي رغم زيادة في انتاج الخام الأمريكي. ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن برنت سيصل إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجارى مع زيادة الطلب الموسمي.