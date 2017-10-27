النفط يقفز فوق 60 دولارًا للبرميل

رويترز قفزت أسعار النفط نحو 2%، اليوم، وارتفع خام القياس العالمي برنت متجاوزًا 60 دولارًا للبرميل؛ بفعل دعم منتجين كبار لتمديد اتفاق تقليص الإنتاج ونزول الدولار عن ذروته في ثلاثة أشهر.قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما تمديد اتفاق

رويترز





قفزت أسعار النفط نحو 2%، اليوم، وارتفع خام القياس العالمي برنت متجاوزًا 60 دولارًا للبرميل؛ بفعل دعم منتجين كبار لتمديد اتفاق تقليص الإنتاج ونزول الدولار عن ذروته في ثلاثة أشهر.

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما تمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده “أوبك”، وذلك قبيل اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر، وينتهي الاتفاق الحالي في مارس 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 1.05 دولار، بما يعادل 1.8%، إلى 60.35 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 60.53 دولار، وهو أعلى سعر منذ يوليو 2015، ويزيد أكثر من 35% فوق أدنى مستوى لعام 2017 المسجل في يونيو.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 2.1% إلى 53.75 دولار، بعد أن صعد إلى 53.93 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس.