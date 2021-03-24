النفط يقفز بأكثر من 6% بدعم من أوبك وقناة السويس وتعافي الطلب

قفزت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من 6% مستفيدة من قرار متوقع لمنظمة أوبك بالإبقاء على الإنتاج المنخفض، فضلا عن تعافي الطلب والتوقف المؤقت للحركة في قناة السويس.

وحسب فاينانشيال تايمز، قفز خام برنت بنسبة 6.02% إلى حدود 64.8 دولار، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط، 6.1% إلى نحو 61.4 دولار.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها، إن ارتفاع أسعار النفط جاءت مع آمال المستثمرين في أن أوبك وسائر المنتجين ذاهبون نحو تثبيت خفض إنتاج النفط.

ويأتي ذلك بينما تسعى أوبك للحفاظ على الأسعار في ظل موجة قيود وإغلاقات في أوروبا قد تؤثر على الطلب.

لكن الطلب أبدى تعافيا في الولايت المتحدة، حيث ظهرت علامات على زيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، ما خففت من المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي من الوباء.

وفي غضون ذلك ، تعمل فرق الإنقاذ على تعويم سفينة جانحة عملاقة في قناة السويس من أجل إعادة استئناف حركة المرور مرة أخرى في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

ولا تزال السفينة Ever Given، وهي سفينة حاويات أطول من برج إيفل وقد جنحت في الجزء الجنوبي من القناة في مصر، عالقة عبر الممر المائي.

وتستخدم هيئة قناة السويس القاطرات والحفارات لإنقاذ السفينة وتقول إنها نجحت في تعويم السفينة جزئيا.