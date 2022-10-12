النفط يعوض بعض خسائره الأربعاء وسط مخاوف العرض

نجحت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعويض بعض خسائرها اليوم الأربعاء في أعقاب انخفاضها بنسبة 2% في الجلسة السابقة، مدعومة بالمخاوف المتعلقة بالعرض نتيجة القرار الذي اتخذه تحالف “أوبك+” بخفض الإنتاج بواقع 2 ملايين برميل يوميا، ومع ذلك ألقى صعود الدولار بظلاله على معنويات السوق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين، أو 0.02 % إلى 94.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 93.33 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.24% إلى 89.14 دولار للبرميل. وكانت قد وصلت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 88.27 دولار للبرميل.

وقالت سوجاندا ساشديفا نائبة رئيس أبحاث السلع الأولية والعملات في ريليجير للسمسرة: “ستكتسب أسعار النفط الخام مزيدا من الزخم بعد تراجع لفترة قصيرة، ويمكن أن تتجه صعودا نحو 104 دولارات للبرميل لخام برنت وحوالي 98 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط وسط شح المعروض نتيجة خفض الإنتاج بقيادة أوبك وحلفائها والمشاكل المتعلقة بإنتاج النفط الروسي”.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاما مقابل الين اليوم الأربعاء بسبب مخاوف التضخم، وتجعل قوة الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤثر على النفط والأصول الأخرى عالية المخاطر.

وقال ستيفن إينيس من “إس.بي.آي أسيت مانجمنت “: “على الرغم من الأساسيات التي تنبئ بارتفاع أسعار النفط والخفض الضخم في إنتاج أوبك، فإن أي انهيار في الأصول عالية المخاطر قد يستمر في الإضرار بأسعار النفط”.

ومن المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الخميس.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود.