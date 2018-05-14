النفط يسجل مستوى قياسيا جديدًا فوق 78 دولارًا للبرميل

إعداد– عبد الغفور أحمد محسناستأنف سعر النفط اتجاهه الصعودي خلال تعاملات اليوم ليسجل مستوى قياسيًّا جديدًا، إذ قفز سعر برميل خام برنت بمقدار 91 سنتًا أو 1.18% إلى 78.03 دولار للبرميل، وفقًا لمؤشرات فاينانشيال تايمز، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.وتزامن صعود النفط مع إصدار منظمة أ

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





استأنف سعر النفط اتجاهه الصعودي خلال تعاملات اليوم ليسجل مستوى قياسيًّا جديدًا، إذ قفز سعر برميل خام برنت بمقدار 91 سنتًا أو 1.18% إلى 78.03 دولار للبرميل، وفقًا لمؤشرات فاينانشيال تايمز، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

وتزامن صعود النفط مع إصدار منظمة أوبك تقريرًا يفيد بأنها خفضت الإنتاج بأكثر من المتفق عليه، وتأكيد أن تخمة المعروض النفطي العالمي انتهت تقريبًا، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة منذ يناير 2017 والزيادة السريعة في الطلب العالمي.

وفي الأسبوع الماضي سجل برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 قيمة 78 دولارًا مع توقع الأسواق انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية كثيرًا مع بدء ظهور تأثير العقوبات الأمريكية في وقت لاحق من العام في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي مع طهران، وفقًا لرويترز.

كان برنت قد انخفض في بداية التعاملات اليوم مسجلًا 76.79 دولار للبرميل.