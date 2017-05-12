النفط يرتفع بفعل توقعات تمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك

رويترزارتفعت أسعار النفط يوم لجمعة حيث من المتوقع تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك لما بعد منتصف العام الحالي وبفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف فبراير.وفي الساعة 06.46 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50.96 دولار للبرميل مرتفعة 19 س



رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم لجمعة حيث من المتوقع تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك لما بعد منتصف العام الحالي وبفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف فبراير.

وفي الساعة 06.46 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50.96 دولار للبرميل مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.37 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48.01 دولار للبرميل بزيادة 18 سنتا أو 0.38 بالمئة.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز في مذكرة له، إن “أسعار الخام قد تكون بصدد التعافي”.