النفط يدفع الأسهم الأوروبية للصعود الخميس ومخاوف النمو مستمرة

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الخميس الصباحية بدعم من ارتفاع أسهم الطاقة والتزام البنك المركزي الأمريكي بمساره لرفع سعر الفائدة، في حين تأثرت المعنويات سلبا مع استمرار مخاوف مرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 % مواصلا مكاسبه لليوم الثاني.

وحققت الأسهم مكاسب في مختلف القطاعات وجاء قطاع الطاقة في الصدارة وارتفع 0.6 % مع صعود أسعار النفط الخام بفعل قلة الإمدادات.

ومن المنتظر أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة لرفع أسعار الفائدة في يوليو ، وهو ما أثار قلق المستثمرين من ضغوط محتملة على الاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر قطاع التعدين 0.4 % وتراجع قطاع المرافق 0.8 % مما حد من المكاسب.

وهوى سهم شركة يونايتد يوتليتيز للمياه 7.6 % بعدما أعلنت الشركة أنها لن تزيد متوسط فواتير المنازل للعام بأكمله.

كما تراجعت أسهم شركات مرافق بريطانية أخرى.

وانخفض سهم مجموعة بي.تي البريطانية للاتصالات 4.6%.

ارتفاع النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل أداء حذرا هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح الإمدادات بينما يبحث الاتحاد الأوروبي مع المجر خططا لحظر الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد أن غزت أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتا أو 0.41 % إلى 114.50 دولار للبرميل في الساعة 0656 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 53 سنتا أو 0.48 % إلى 110.86 دولار للبرميل.

وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق يوم الأربعاء.

وقال محللون إن سحب المخزون واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي، ردا على ما تطلق عليه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، دفع الأسعار إلى الارتفاع.