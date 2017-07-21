النفط يتراجع رغم تعهدات أوبك بكبح الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج أوبك في يوليو، رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج، ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.

وقالت “بترو- لوجيستكس” التي ترصد توقعات معروض أوبك، إن إنتاج المنظمة من الخام يزيد 145 ألف برميل يوميا، هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميًا.

وأضافت أن زيادة المعروض من السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا ستقود زيادات الشهر الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 36 سنتا إلى 48.94 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 46.52 دولار للبرميل.

كانت أوبك وبعض الدول غير الأعضاء، مثل روسيا، اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بين يناير من العام الحالي ونهاية مارس 2018.

