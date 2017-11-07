النفط يتجاوز 64 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ عامين

عبدالغفور أحمد محسن قفز سعر برميل النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له منذ عامين، على وقع مخاوف المستثمرين من تبعات حملة التطهير التي شنها ملك السعودية وابنه على أمراء ورجال أعمال ومسئولين سابقين في المملكة التي تعد ثاني أكبر…

عبدالغفور أحمد محسن

قفز سعر برميل النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له منذ عامين، على وقع مخاوف المستثمرين من تبعات حملة التطهير التي شنها ملك السعودية وابنه على أمراء ورجال أعمال ومسئولين سابقين في المملكة التي تعد ثاني أكبر منتج للخام في العالم.

وقفز سعر برميل خام برنت فوق 64 دولارا مساء أمس، قبل يواصل ارتفاعه اليوم في التعاملات المبكرة مسجلا 64.4 دولار، ثم انخفض إلى 64.1 منذ قليل، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال كونور كامبل المحلل لدى “سبريدكس” إن ارتفاع سعر النفط يأتي في ظل حالة غضب لدى المستثمرين من “حملة التطهير المزعجة في السعودية”.

