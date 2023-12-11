النفط الأمريكي يتجه لتسجيل مستويات قياسية في 2024

تتجه صناعة النفط في الولايات المتحدة نحو تسجيل عام قياسي في 2024، إذ من المتوقع أن يصل متوسط الإنتاج اليومي إلى مستوى غير مسبوق، مسجلاً 13.3 مليون برميل، وفق ما أورده موقع إنفيستنج دوت كوم.

وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة عمالقة الطاقة إكسون موبيل وشيفرون استثماراتهم في موارد الصخر الزيتي في حوض بيرميان. وتأتي التوقعات في أعقاب معلم تاريخي تم الوصول إليه في سبتمبر، عندما ارتفع إنتاج النفط اليومي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل.

وفي تحول استراتيجي عن السنوات السابقة، تركز إكسون موبيل وشيفرون الآن على تقديم قيمة أكبر للمساهمين، فهي تقلل من نسبة الأرباح المعاد استثمارها في الإنتاج، وهو تناقض صارخ مع الممارسة السابقة المتمثلة في إعادة الاستثمار شبه الكامل.

وفي الوقت الحالي، يتم تخصيص حوالي نصف أرباحها المتولدة نحو توزيعات الأرباح وإعادة الشراء، مما يشير إلى حدوث تغيير كبير في كيفية موازنة هذه الشركات بين النمو وعوائد المستثمرين.