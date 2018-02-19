النعيم: 1.19 دولار السعر المستهدف لسهم القابضة الكويتية

رجح تحسن أداء الربع الأول بدعم "الإسكندرية للأسمدة" مصطفى طلعت حدد بنك الاستثمار "النعيم" القيمة العادلة لسهم القابضة المصرية الكويتية عند 1.19 دولار، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة حالياً عند 0.99 دولار. وأكد "النعيم"، في ورقة بحثية حديثة حصلت "المال" على نسخة

رجح تحسن أداء الربع الأول بدعم “الإسكندرية للأسمدة”

مصطفى طلعت

حدد بنك الاستثمار “النعيم” القيمة العادلة لسهم القابضة المصرية الكويتية عند 1.19 دولار، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة حالياً عند 0.99 دولار.

وأكد “النعيم”، في ورقة بحثية حديثة حصلت “المال” على نسخة منها، أن تقييم السهم قد يخضع للزيادة بعد توزيعات الأرباح المقترحة من قبل مجلس الإدارة عن عام 2017.

واقترح مجلس إدارة “القابضة الكويتية” توزيع 0.05 دولار لكل سهم عن 2017، مقابل 0.03 دولار تم توزيعها عن أرباح 2016.

وأشار البنك إلى أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 144 مليون دولار، بارتفاع 66٪ بشكل ربع سنوي و79٪ سنويا، بما يعكس تسجيل مبيعات قوية على مستوى معظم الشركات التابعة، إلى جانب تسجيل أرباح نقدية من حصيلة التخارج من اثنين من الاستثمارات غير الأساسية.

وتخارجت “القابضة الكويتية” من المصرية للهيدروكربون بقيمة 56.2 مليون دولار، بالإضافة إلى التخارج من صندوق “اى إسكويرد كابيتال فاند” بقيمة 60 مليون دولار.

وتوقعت الورقة البحثية أن تسجل الشركة أداءٍ تشغيلياً أفضل في الربع الأول من 2018، إذ من المرتقب أن تتحسن أداء شركة الإسكندرية للأسمدة – شركة تابعة.

جدير بالذكر أن “القابضة الكويتية” حققت صافي ربح قدره 120 مليون دولار في 2017، مقابل 57.8 مليون دولار في 2016، بنمو 108%، كما قفزت أرباح الربع الأخير 361% إلى 37 مليون دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.