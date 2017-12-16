النعيم يختار أفضل 18 سهمًا للاستثمار بالبورصة

30 % نموًا بالسوق خلال 2018..والكيماويات تتصدر مصطفى طلعت توقع تقرير بحثي صادر عن بنك الاستثمار "النعيم" أن تحقق البورصة المصرية، معدلات نمو تصل إلى 30% خلال العام المقبل 2018، مقارنة بالمستويات الحالية وبنظرائها في الأسواق الناشئة. ورصد التقرير، الذي…



30 % نموًا بالسوق خلال 2018..والكيماويات تتصدر



مصطفى طلعت

توقع تقرير بحثي صادر عن بنك الاستثمار “النعيم” أن تحقق البورصة المصرية، معدلات نمو تصل إلى 30% خلال العام المقبل 2018، مقارنة بالمستويات الحالية وبنظرائها في الأسواق الناشئة.

ورصد التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، قائمة مقترحة من 18 سهماً، تمثل 8 قطاعات مختلفة، للاستثمار خلال الفترة المقبلة، مع تحديد التوصيات والمستهدفات الخاصة بتلك الأسهم.

يذكر أن المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفع بنسبة 18.9 % منذ مطلع العام الحالي، مسجلاً قمة تاريخية جديدة – أعلى مستوى على الاطلاق – عند 14742 نقطة، بجلسة الخميس الماضي.



5 أسهم في القطاع الكيماوي

ورجح “النعيم” تحركات إيجابية لـ 5 شركات تعمل بقطاع الكيماويات، بقيادة سهم سيدي كرير للبتروكيماويات، إذ أوصى بشراء السهم مع رفع السعر المستهدف من 28 إلى 30 جنيها، واحتمالية الارتفاع 40.8٪، وتحديد مضاعف ربحية مستقبلي قدره 8.3 مرة، إلى جانب احتمالية طرح شركة المصرية لإنتاج الايثيلين –شركة شقيقة- في البورصة.

كما أوصى البنك بشراء سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 11.5 جنيه مع احتمال الارتفاع 32.9٪، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة استثمارية ذات قيمة في ظل ترقب بدء عمليات التشغيل بمصنع الأسمدة النيتروجينية الجديد بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً بنهاية العام 2018.

والسهم الثالث أبوقير للأسمدة، وفقا لترشيحات “النعيم”، أوصى البنك بالتجميع ورفع السعر المستهدف إلى 21.6 جنيه سهم بدلاً من 19.4 جنيه، مع احتمال ارتفاعه بنحو 12.5٪، كما أن أي زيادة إضافية في الصادرات من شأنها تحفيز التقييمات.

ووضع البنك سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، ضمن القائمة المرشحة، موصيا بالتجميع ورفع السعر المستهدف إلى 102.6 بدلاً من 95.2 جنيه واحتمال ارتفاع السهم 13.6٪، كما أنه من المفترض أن ينشأ عامل تحفيز إيجابي من زيادة الأسهم حرة التداول.

وأوصى بنك النعيم بالشراء في سهم المالية والصناعية المصرية، وتحديد سعر مستهدف قدره 21.1 جنيه، مع احتمال ارتفاع السهم 20.5٪ وتحديد مضاعف ربحية مستقبلي عند 6.1 مرة، ما يشير إلى إمكانية رفع تقييم السهم مرة أخرى.



طلعت مصطفى في صدارة العقاري

وفي القطاع العقاري حدد البنك 5 أسهم يتصدرها سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوصى النعيم بالشراء مع رفع المستهدف إلى 45 جنيها بدلاً من 32.3 جنيه، واحتمال الارتفاع 59٪، فيما يجرى تداول السهم بخصم 83٪ مقارنة بقيمة محفظة الأراضي غير المطورة.

السهم الثاني في القطاعى العقاري، مجموعة طلعت مصطفى وأوصى البنك بالشراء ورفع السعر إلى 11.4 جنيه بدلاً من 10.5 مع احتمالية ارتفاعه 18.8٪، ويجرى تداول السهم بخصم 57٪ مقارنة بقيمة محفظة الأراضي غير المطورة.

وفقا لمذكرة النعيم، يحل السهم مدينة نصر للإسكان ثالثًا، وأوصى بالشراء ورفع السعر المستهدف إلى 13.5 جنيه بدلاً من 10.7 جنيه، واحتمال ارتفاعه 29.8٪، ويجرى تداول السهم بخصم 60٪ مقارنة بقيمة محفظة الأراضي غير المطورة.

رابعاً، سهم بالم هيلز للتعمير، وأوصى البنك بالشراء، مع رفع المستهدف إلى 4.85 جنيه بدلا من 3.65 جنيه واحتمال ارتفاعه 15.5٪، مشيراً إلى أن المشروع المشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية سوف يرسم مساراً جديداً لنمو الشركة خلال الفترة المقبلة.

وجاء سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، سادسًا ورفع “النعيم” السعر المستهدف إلى 22.7 جنيه بدلاً من 17.3، واحتمال ارتفاعه 17٪، موضحاً أن امتلاك الشركة ميزانية قوية يعطى دفعة قوية لرفع المستويات الحالية لعمليات التنفيذ.



القابضة الكويتية والقلعة



وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية، تصدر سهم القابضة المصرية الكويتية قائمة الشركات المقترحة من قبل النعيم مع توصية بالشراء ورفع السعر إلى 1.19 دولار بدلاً من 0.88 دولار، واحتمال ارتفاعه 48.8٪، مع نظرة مستقبلية إيجابية لقطاعات أعمال الطاقة والأسمدة، إلى جانب تحسن متوقع في عوائد التوزيعات مستقبلاً في ظل الانخفاض الملحوظ في أعباء الديون.

أما السهم الثاني، فشمل القلعة القابضة للاستثمارات المالية، وأوصى بالشراء بدلاً من التوصية السابقة بالاحتفاظ، مع تحديد السعر المستهدف عند 1.91 جنيه، واحتمال ارتفاعه 33.4٪، لافتاً إلى أن المشروع الجديد بمجال التكرير (الشركة المصرية للتكرير) وقيمته 3.6 مليار دولار سيكون بمثابة العامل الوحيد الذي من شأنه إحداث طفرة.

سهمان بالتشييد والبناء

وفي قطاع التشييد ومواد البناء جاء سهم السويس للأسمنت في أولوية “النعيم” وتوصية بالشراء ورفع السعر المستهدف إلى 52 جنيها بدلاً من 26.5 جنيه، مع احتمال ارتفاع السهم 78.3%، ومن المزمع استبعاد 500 كيلومتر من أرض طرة من التقييمات.

وجاء سهم العربية للأسمنت ضمن القائمة المرشحة، بتوصية بالشراء مع تخفيض السعر المستهدف إلى 11.2 جنيه بدلاً من 15.55 جنيه، واحتمال ارتفاع السهم بنحو 33.3٪، موضحاً أن التحليل الأساسي للسهم يعكس تسعيرا أقل من القيمة الفعلية كما يجرى تداوله بخصم نسبته 71٪ مقارنة بتكلفة الإحلال.

سهم واحد بالموارد الأساسية

وحدد بنك النعيم سهماً واحداً ضمن قطاع الموارد الأساسية، وهو سهم العز الدخيلة للصلب، فأوصى بشراء السهم وتحديد مستهدف عند 923 جنيها، مع احتمال ارتفاعه 53.8٪، ومن الممكن النظر لشركة العز الدخيلة على أنها فرصة لفصل الأعمال حيث إن الشركة الأم حديد عز تواجه ضغوطا ناجمة عن التزامات الديون.

أما على صعيد قطاع المنتجات المنزلية فأوصى بشراء سهم العربية لحليج الأقطان مع رفع المستهدف إلى 8.6 جنيه بدلاً من 7 جنيهات، مع احتمال ارتفاعه 45.7٪ فضلاً عن امتلاك الشركة محفظة أراض مميزة مساحتها 0.6 مليون متر تقع غالبيتها في منطقة الدلتا.

المصرية للاتصالات وأموك



وفي قطاع الاتصالات، أوصى البنك بشراء سهم المصرية للاتصالات مع تحديد سعر مستهدف عند 16.2 جنيه، واحتمال ارتفاعه 19.1٪، مع مضاعف ربحية تقديري للعام 2017 يبلغ 10.8 مرة، ما يعكس بعض الدوافع الإيجابية للسهم.

أخيراً، وفي قطاع الغاز والبترول، أوصى “النعيم” بشراء سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وتحديد السعر المستهدف عند 16.3 جنيه مع احتمال ارتفاعه 21.2٪، موضحاً أن التحليل الأساسي للسهم يعكس تسعيرًا أقل من القيمة الفعلية، ومضاعف الربحية التقديري للعام المالي 2017/2018 يبلغ 7.7 مرة.