النعيم يتوقع خفض الفائدة بمعدل 200 نقطة اليوم

مصطفى طلعتأكد بنك الاستثمار "النعيم"، أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، ستقدم على تخفيض الفائدة في اجتماعها المقرر، اليوم الخميس، بمعدلات تتراوح بين 100 و200 نقطة.ووضع النعيم، في ورقة بحثية -حصلت عليها المال- سيناريوهان لقرار اللجنة الأول التخفيض بمقدار 100 نقطة، والثاني التخف

مصطفى طلعت

أكد بنك الاستثمار “النعيم”، أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، ستقدم على تخفيض الفائدة في اجتماعها المقرر، اليوم الخميس، بمعدلات تتراوح بين 100 و200 نقطة.

ووضع النعيم، في ورقة بحثية -حصلت عليها المال- سيناريوهان لقرار اللجنة الأول التخفيض بمقدار 100 نقطة، والثاني التخفيض بين 150 و200 نقطة.

وأوضح البنك أن السيناريو الأساسي يتوقع خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مع مواصلة الاقتصاد مسيرة الحد من التضخم، والتي أكدتها المؤشرات عن شهري ديسمبر ويناير الماضيين، إذ عكست انخفاض حدة العوامل المحركة للتكلفة والطلب والتي نشأت منذ أواخر عام 2016.

وقال إنه رغم التوقعات الأساسية تميل أكثر نحو التحفظ، لكن ربما يقدم المركزي مفاجأة إيجابية للسوق بإتخاذ قرار بإجراء خفض كبير (بمعدل يتراوح بين 150-200 نقطة أساس)، نظرًا للفارق الكبير (بنحو 2.15 نقطة مئوية) الذي يفصل بين أسعار الفائدة الحالية ومعدلات التضخم.

ورأى أن خفض أسعار الفائدة يمثل شكل إيجابي على الاقتصاد بوجه عام، ومن المفترض أن يسهم في زيادة معدلات إقراض الأفراد مستقبلاً، بالإشارة إلى أن نمو إقراض الأفراد (البالغ 16٪) يعادل ثلث نمو الودائع (البالغ 40٪) منذ تعويم الجنيه.

وتوقع أن يواصل البنك المركزي مسار خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية (خلال مارس)، في ظل ترقب استمرار انخفاض التضخم خلال فبراير ومارس.

ورجح إعادة نشوء تكهنات حول إمكانية حدوث تخارج ملحوظ لتدفقات المحافظ الأجنبية في استثمارات أذون الخزانة المحلية (تجاوزت 20 مليار دولار منذ نهاية عام 2016)، إضافة إلى تكهنات بتراجع الجنيه عقب خفض الفائدة، إلا أن إمكانية حدوث هذين العاملين تعد ضئيلة.

وتعد معدلات التضخم أقل بمقدار 2.15 نقطة مئوية من سعر الائتمان والخصم البالغ 19.25٪، كما أنه ينخفض بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنة بسعر الإقراض لليلة واحدة فيما بين البنوك والبالغ 18.86٪.

وبلغ التضخم العام (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) 17.1٪ خلال يناير مقابل 21.9٪ خلال ديسمبر 2017، وبلغ معدل التضخم الشهري -0.1٪ مقابل -0.2٪ خلال ديسمبر 2017، مسجلاً الانخفاض الشهري الثاني على التوالي منذ ديسمبر 2015.