«النعيم» يتوقع تحسن هوامش ربحية السويدي إليكتريك 2021

توقع بنك الاستثمار «النعيم» أن تشهد هوامش ربحية شركة السويدي إليكتريك ارتفاعا العام الحالى، وقال إنها حققت نتائج قوية بدعم قطاع المقاولات العام الماضي، مشيرا إلى أن نتائج الربع الرابع وإيراداتها 14.92 مليار جنيه، بنمو %24 على أساس سنوى، تجاوزت تقديراته لهذه الفترة التي قدرها بـ 12.4 مليار جنيه.

ووفقا للنتائج المالية المجمعة لشركة السويدى إليكتريك، بلغت إيراداتها 46.4 مليار جنيه، بانخفاض 1 %، وسجل صافى الأرباح 3.03 مليار جنيه.

وسجلت المشروعات المتعاقد عليها 49 مليار جنيه فى قطاع المقاولات، وفى قطاع العدادات 90 مليون يورو، وفى قطاع المحولات 78 مليون دولار.

نتائج الشركة بالربع الرابع تجاوزت توقعات بنك الاستثمار

وأرجع النعيم هذا النمو إلى قطاع المقاولات الذى ساهم بـ 54% من إجمالى إيرادات الشركة خلال هذه الفترة نتيجة أحجام التنفيذات القوية فى مشروعات سد تنزانيا، كما ساهم قطاع الكابلات والأسلاك بـ 37% من الإيرادات، نتيجة زيادة الأسعار والكميات المباعة.

ويرى بنك الاستثمار أن أداء السويدى فى الربع الأخير من 2020، كان الأفضل خلال العام، على صعيد المكاسب، والربحية، بدعم قطاع المقاولات مع ارتفاع معدلات التنفيذ فى مشروعات تنزانيا، بجانب ارتفاع الطلب فى قطاع الكابلات.

وتوقع بنك الاستثمار أن تشهد هوامش ربحية السويدى ارتفاعا العام الحالى، متوقعا تسجيل هامش الربح الإجمالى 14.5% مع توقعات عودة نمو المبيعات للمنطقة الإيجابية، بدعم من الاستمرار القوى لتنفيذ المشروعات، إلا أنه لفت إلى أن نتائج الشركة ستتباطأ بالربع الأول من العام الحالى على صعيد المبيعات والربحية، نتيجة الضغوط الموسمية.

وأضاف النعيم أن التحديات التى تواجه الشركة فى 2021، تتمثل فى الحفاظ على نمو إيجابى، كما أكد على السعر المستهدف للسهم عند 10 جنيهات.