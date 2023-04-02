«النعيم» يتوقع تباطؤ مبيعات العقارات العام الحالي بضغط زيادات الأسعار

توقع يوسف البنا، محلل قطاع العقارات فى بنك استثمار النعيم تباطؤ مبيعات الشركات العام الحالى نتيجة تأثر القوى الشرائية للعملاء بضغط القفزات التضخمية وارتفاعات الأسعار وتراجع الطلب، وهي عوامل من شأنها الضغط على هوامش الربحية والإيرادات.

وقال إن ارتفاعات أسعار مواد البناء والفائدة دفعت بغالبية المطورين إلى التوقف عن بيع الوحدات المخزنة لديهم لحين استيضاح الرؤية وتقدير أسعار جديدة تتوافق مع القفزات التضخمية، وتوقع ألا تتجه الشركات لمنح العملاء تسهيلات سداد طويلة الأمد كتلك التى شهدها القطاع العامين الماضيين جراء القفزات التى تشهدها التكاليف.

وتوقع “البنا” زيادة فى أسعار الوحدات تتراوح بين 35 و%40 وانخفاض متوسط ربحية الشركات بما يتراوح بين 3 و %5 فقط، مستبعدا من هذه التوقعات شركات أوراسكوم للتنمية، وطلعت مصطفى، وبالم هيلز نظرا لاعتمادها على فئة من العملاء لا تتأثر بالموجة التضخمية، بجانب رصيد مرتفع من المبيعات التى لم يتم تسليمها، والتى تؤمن لهم مستويات جيدة من الربحية ورصيد عملاء يؤمن لهم تنفيذ عمليات توريق لتوفير تمويلات جيدة.

ووضع “البنا” توقعات مبدئية لنمو أرباح مجموعة من الشركات العام الحالي، بواقع %7 لطلعت مصطفى لتصل 2.5 مليار جنيه، و%10 لبالم هيلز لتسجل 1.4 مليار جنيه، و%10 لمدينة نصر للإسكان والتعمير لتصل إلى 810 ملايين جنيه، و%10 لأوراسكوم للتنمية إلى 1.9 مليار جنيه، مشددا على أن هذه التوقعات ليست نهائية، فى ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية.

وأوصى بشراء أسهم بالم هيلز عند 3.24 جنيه، وطلعت مصطفى عند 15 جنيها، ومدينة نصر عند 5.23 جنيه.