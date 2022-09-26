«النعيم» يتوقع النتائج المالية النهائية لـ 5 شركات عقارات العام الحالي

قال يوسف البنا، محلل القطاع العقارى فى بنك الاستثمار النعيم، إن المطورين يعانون حاليًا من ارتفاع تكاليف مدخلات البناء، وكل عملياتها بنسب تراوحت من 15 إلى 20% مما تسبب فى الضغط على هوامش إجمالى الربح.

ويرى «البنا» أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه الضغط على أرباح الشركات، خاصة صاحبة القروض المرتفعة، والشركات الصغيرة.

وقال إنه رغم هذه الضغوط فإن العقارات مازالت ينظر إليها كمخزن للقيمة، وملاذ آمن للاستثمار، والمبيعات تشهد نموا بدعم طرح الشركات خطط سداد على مدى زمنى طويل. وتوقع نموًا فى مبيعات النصف الثانى من العام الحالى بدعم موسم الصيف.

7% صافي أرباح طلعت مصطفى و12% لبالم هيلز

ووضع البنا توقعات النتائج المالية المتوقعة لـ 5 شركات عقارات مُدرجة العام الحالي، حيث رجح تراجع هامش إجمالى ربح مجموعة طلعت مصطفى نتيجة ارتفاع التكاليف، بينما تشهد صافى الأرباح نموا 7% على خلفية ارتفاع الإيرادات، لافتًا إلى أن تسليمات مشروع سيسيليا والمبيعات التعاقدية ستدعم الإيرادات.

وقدرت المبيعات التعاقدية للشركة العام الحالى عند 22 مليار جنيه، والإيرادات 16.7 مليار، وصافى الربح عند 1.88 مليار. وأوصى بشراء سهم الشركة مقدرًا القيمة العادلة له عند 10.56 جنيه.

وعلى صعيد شركة بالم هيلز، توقع «البنا» نمو أرباح الشركة بدعم زيادة الإيرادات، ونمو صافى أرباحها 12% لتسجل 923 مليون جنيه، وإيرادات 9.3 مليار جنيه، ومبيعات تعاقدية 20 مليار جنيه.

وأشار إلى أن تغيير إدارة شركة مدينة نصر سيدعم الشركة، متوقعًا تحقيق مبيعات تتجاوز الـ 5 مليارات جنيه، ونمو سنوى فى صافى الربح يتراوح من 40 إلى 45% نتيجة زيادة التسليمات، وتسريع التسليمات فى مشروع تاج سيتي، وسلطانة.

وتوقع تحقيق الشركة إيرادات 3.1 مليار جنيه، وصافى أرباح 421 مليون جنيه، وأوصى بشراء السهم مع تقدير قيمة عادلة 5.23 جنيه.

وعلى صعيد «أوراسكوم للتنمية» توقع «البنا» تراجع أرباحها نتيجة الضغوط على هامش مجمل الربح، مقدرا إيرادات الشركة 8.63 مليار جنيه، وصافى الربح 1.260 مليار، بنمو4%.