النعيم : نتائج أعمال سيدي كرير تخالف التوقعات

أسماء السيد: أوصت بحوث شركة "النعيم القابضة" بشراء سهم شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" وحددت السعر المستهدف عند ٣٠ جنيها بانخفاض ٤% عن السعر الحالي.وأشارت "النعيم" في مذكرة بحثية إلي أن نتائج أعمال الشركة الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، جاءت أقل من توقعاتها نتيجة لتراجع المبيعات . وحقق

أسماء السيد: أوصت بحوث شركة “النعيم القابضة” بشراء سهم شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات” وحددت السعر المستهدف عند ٣٠ جنيها بانخفاض ٤% عن السعر الحالي. وأشارت “النعيم” في مذكرة بحثية إلي أن نتائج أعمال الشركة الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، جاءت أقل من توقعاتها نتيجة لتراجع المبيعات .

وحققت الشركة صافي ربح 284 مليون جنيه، بانخفاض ملحوظ، مقابل 428 مليون جنيه في الربع الرابع من 2017، ولكنها ارتفعت مقارنة مع 214 مليونا في الربع الأول من 2017، لتنخفض بذلك عن تقديرات “النعيم” البالغة 338 مليونا بفارق ملحوظ.

