النعيم: مؤشر البورصة الرئيسي لديه فرصة لاختبار 18000 نقطة

أسماء السيدقالت بحوث شركة "النعيم القابضة" إن مؤشر الرئيسي ارتد بنهاية تعاملات جلسة اليوم – الثلاثاء- ليختبر مستوى 17860 نقطة مغلقًا تعاملاته على صعود بنسبة 1.6% .وتوقعت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخه منها، أن تمكن المؤشر من اختراق تلك المنطقة سيدفعه نحو مستويات 18000 نقطة



أسماء السيد

قالت بحوث شركة “النعيم القابضة” إن مؤشر الرئيسي ارتد بنهاية تعاملات جلسة اليوم – الثلاثاء- ليختبر مستوى 17860 نقطة مغلقًا تعاملاته على صعود بنسبة 1.6% .

وتوقعت “النعيم” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخه منها، أن تمكن المؤشر من اختراق تلك المنطقة سيدفعه نحو مستويات 18000 نقطة ثم نحو مستوى المقاومة 18415 نقطة، وعلى صعيد آخر فإن كسر المستوى الحالي سيدفعه للتراجع نحو 17300 نقطة .

ونصحت المتعاملين باستغلال الهبوط للشراء، وحددت مستوى وقف الخسائر عند 17515 نقطة .

وعلي صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، قالت إن المؤشر لم ينجح في الثبات أعلى مستوى 880 نقطة، وهو ما يعزز احتمالية التراجع نحو مستويات 869-873 نقطة، ونصحت المتعاملين باﻹنتقائية وحددت مستوى وقف الخسائر عند 855 نقطة .