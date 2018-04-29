النعيم للوساطة: سوق السمسرة تعانى فجوة فى الكفاءات

أحمد اللاهونى - منى عبدالبارىقال طارق أباظة الرئيس التنفيذى لقطاع الوساطة بشركة النعيم المالية القابضة، إن شركات الوساطة العاملة بالسوق المحلية لديها القدرة على إدارة الطروحات الحكومية المرتقبة، بشرط سد الفجوة فى الكفاءات الموجودة حاليا.وأشار أباظة خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر بورتوفوليو

أحمد اللاهونى – منى عبدالبارى

قال طارق أباظة الرئيس التنفيذى لقطاع الوساطة بشركة النعيم المالية القابضة، إن شركات الوساطة العاملة بالسوق المحلية لديها القدرة على إدارة الطروحات الحكومية المرتقبة، بشرط سد الفجوة فى الكفاءات الموجودة حاليا.

وأشار أباظة خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر بورتوفوليو إجيبت الذى تنظمه جريدة المال بالقاهرة اليوم، إلى أن شركات السمسرة تواجه مشكلة كبيرة فى وجود كفاءات إدارية لديها، لافتا إلى أن شركته تأخذ على عاتقها هذه المهمة عبر تدريب وتنمية موظفيها الجدد.

وردا على سؤال لمدير الجلسة حول عدم تمكن الشركات من جذب عدد كبير من العملاء الجدد، أرجع أباظة ذلك إلى التركيز على شريحة العملاء صاحبة الخبرة فى التداول، وحجم التداولات الكبير.