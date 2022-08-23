«النعيم للمقاولات» تدير عقودًا بـ 500 مليون جنيه خلال 2022

قال عبد المجيد ثروت، رئيس مجلس الإدارة بشركة «النعيم للمقاولات والتجارة»، إن الشركة تُدير عقودا بنشاط المقاولات المتكاملة بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن «النعيم للمقاولات والتجارة» تأسست فى عام 2007، وهى مملوكة لمجموعة من الأفراد العاملين بالمجال من بينهم المهندس عبد المجيد ثروت، والذى يمتلك أكثر من %53 من هيكل ملكية الشركة، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الآخرين، ونشاطها قائم بشكل أساسى على نشاط المقاولات المتكاملة والتوريدات بمجال مواد البناء ويبلغ رأسمالها المدفوع حوالى 6 ملايين جنيه فى الوقت الراهن.

وأوضح أن تلك العقود متعلقة بعمليات إنشاءات سكنية تابعة لعدة جهات فى العاصمة الإدارية ومحافظة سيناء ومحافظة كفر الشيخ أيضًا، موضحًا أنهُ تم الانتهاء من جزء منها بقيمة حوالى 280 مليون جنيه بالفترة الأولى من العام الجارى، ومن المنتظر إتمام العمليات المتبقية قبل نهاية 2022.

وأضاف ثروت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «النعيم» تتعاون مع شركة «جاب الفرنسية» فيما يتعلق بتنفيذات أحد مشاريع إنشاء مجموعة من العمارات بمحافظة كفر الشيخ.

وقال إن الشركة تستهدف مضاعفة قيمة التعاقدات خلال العام المقبل، من خلال إتمام مجموعة من التعاقدات الجديدة بالتعاون مع بعض الجهات فى العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة.

وتابع: «النعيم للمقاولات» تدرس خلال الوقت الحالى، التعاقد مع واحدة من شركات التطوير العقارى، العاملة فى مدينة الجلالة –دون الإفصاح عن هويتها-.

وفيما يتعلق بنشاط التوريدات، قال ثروت إن هذا المجال يُمثل جزءا جيدا من نشاط الشركة، وهى تعمل كمورد لبعض مواد البناء من بينها الأسمنت والرمل وغيرها، وذلك من خلال تعاقدات تُجريها مع عدد من مصنعى الأسمنت على سبيل المثال.

وعلى صعيد الأسمنت، أوضح أن الشركة تتعاقد مع مصنع العريش للأسمنت التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للعمل كمورد للأسمنت لبعض المشاريع التى تتولى «النعيم» العمل بها بالإضافة إلى التوريد لمجموعة من الجهات والشركات الأخرى العاملة بالتطوير العقارى.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط المقاولات يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترات الأخيرة، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية وإنشاء المدن الجديد وغيرها.