النعيم فور ريل تستثمر مليار جنيه فى القرية الذكية

أحمد على تستعد «القرية الذكية - Smart Village» بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ 6 مشروعات جديدة تجارية وإدارية باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، فيما حُددت التكلفة النهائية لمشروع القرية الذكية بشرق القاهرة الواقعة بمشروع «كابيتال بروج» بـ 1.6 مليار جنيه. وقال…

أحمد على

تستعد «القرية الذكية – Smart Village» بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ 6 مشروعات جديدة تجارية وإدارية باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، فيما حُددت التكلفة النهائية لمشروع القرية الذكية بشرق القاهرة الواقعة بمشروع «كابيتال بروج» بـ 1.6 مليار جنيه.

وقال المهندس أحمد توني، الرئيس التنفيذى لشركة القرى الذكية المالكة لمشروع القرية الذكية Smart Village، إن القرية تترقب بدء إنشاءات 6 مبان إدارية وتجارية تعود لشركات خاصة أبرزها «النعيم فور ريل» التابعة لـ«النعيم للقابضة».

وأضاف تونى فى تصريحات لـ«المال» أن إجمالى الاستثمارات المتوقع ضخها من قبل الشركات الخاصة فى تلك المشروعات تقدر بنحو مليار جنيه، موضحا أن الشركات الـ 5 المتبقية مصرية الجنسية، وتقوم على تنفيذ مشروعات عقارية.

وأوضح أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروع القرية الذكية بمرحلتيها بلغت نحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات المالكة لمساحات بمشروع القرية الذكية قامت بإنشاء 10 مبان العام الماضي، باستثمارات قدرت بـ 150 مليون جنيه.

يُذكر أن «القرى الذكية» قد أنهت نحو %50 من أعمال المرحلة الثانية من تطوير «القرية الذكية»، فيما تستغرق المرحلة الثانية نحو 5 سنوات، والتى تستهدف تطوير 250 ألف متر مبان إدارية.

وعلى صعيد القرية الذكية بشرق القاهرة، أكد التوني، أن التكلفة النهائية الخاصة بالمشروع ستبلغ نحو 1.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى بدء الإنشاءات الخاصة بالقرية فى شهر مايو المقبل.

يذكر أن شركة «كابيتال جروب» مالكة مشروع «بروج» السكنى تعاقدت مع شركة «القرية الذكية» لإنشاء مشروع «القرية الذكية» بشرق القاهرة، على أن تتحمل الأولى تكاليف الإنشاء والأرض، فيما ستقوم الأخيرة بإدارة المشروع وأعمال الصيانة وإدارة التعاقدات والبيع لمدة 20 عاما.

وينص الاتفاق مع شركة «كابيتال جروب» على حق شركة «القرى الذكية» فى اختيار تصميمات المنطقة الإدارية، وتسويقها عبر البيع والإيجار، وإدارة المنطقة بأكملها مقابل نسبة من الإيرادات.

ويتوزع هيكل ملكية «القرى الذكية» بواقع %20 لوزارة الاتصالات، و%24 لصالح شركة النعيم القابضة، و%7 لرجل الأعمال «يوسف الفأر»، و%6 لبنك مصر، وحصة أخرى لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية.