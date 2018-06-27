النعيم: فرص صعود البورصة المصرية لا تزال موجودة

أسماء السيدقالت بحوث "النعيم"، إن فرص صعود البورصة المصرية لا تزال موجودة، حتى عقب عدم نجاح المؤشر الرئيسي في تخطي نطاق المقاومة عند 16550-16600 نقطة، وحددت مستوى وقف الخسائر عند منطقة 15780 نقطة.وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، قالت "النعيم" -في مذكرة بحثية حصلت "المال" عل نسخة منها- إن

أسماء السيد

قالت بحوث “النعيم”، إن فرص صعود البورصة المصرية لا تزال موجودة، حتى عقب عدم نجاح المؤشر الرئيسي في تخطي نطاق المقاومة عند 16550-16600 نقطة، وحددت مستوى وقف الخسائر عند منطقة 15780 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، قالت “النعيم” -في مذكرة بحثية حصلت “المال” عل نسخة منها- إن المؤشر هبط من مستوى المقومة عند 820 نقطة، واقترب من مستوى الدعم عند 790 نقطة، موضحةً أنه في حالة عدم مقدرته على التماسك والثبات أعلى من ذلك الدعم قد يدفعه لمزيد من التراجع صوب نطاق الدعم التالي عند 750-765 نقطة.

ونصحت المتعاملين بالبورصة ببدء تكوين مراكز شرائية جديدة.

وتباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إذ سجل المؤشر الرئيسي مستوى 16143 نقطة بتراجع 0.33%، فيما صعد المؤشر السبعيني بـ0.19% عند 796 نقطة.