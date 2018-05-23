النعيم : سهم المالية والصناعية يستهدف 13.75 جنيه

أسماء السيدنصحت بحوث "النعيم" المتعاملين بالسوق المحلية بشراء سهم "المالية والصناعية" المدرج بالبورصة المصرية قرب 12.40 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 13.75 جنيه ثم 14.50 جنيه.وأوضحت، في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخه منها، أن السهم شهد مرحلة من السقوط أدت به للهبوط نحو الدعم، موضح

أسماء السيد





نصحت بحوث “النعيم” المتعاملين بالسوق المحلية بشراء سهم “المالية والصناعية” المدرج بالبورصة المصرية قرب 12.40 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 13.75 جنيه ثم 14.50 جنيه.

وأوضحت، في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخه منها، أن السهم شهد مرحلة من السقوط أدت به للهبوط نحو الدعم، موضحةً أن هذا الدعم قد يؤدي بالسهم للصعود صوب مستوى 13.75 جنيه، وحددت مستوى الخسائر عند 12.15 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس الأربعاء على صعود طفيف سجل فيها المؤشر الرئيسي 0.03% عند 16662 نقطة، والمؤشر السبعيني بـ0.34% عند 862 نقطة، وارتفع متساوي اﻷوزان بـ0.27% عند 2909 نقاط، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ0.01% عند 2189 نقطة.

وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 684 مليون جنيه، وبلغت الأسهم المقيدة نحو 179 سهمًا، تراجع من بينها 53 سهمًا، وارتفع 89 أخرى، بينما لم يتغير أداء 37 سهمًا، وبلغ رأس المال السوقي 949.108 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين واﻷجانب للبيع بقيمة بلغت 11.6 و9.2 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه العرب للشراء بقيمة 20.8 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 68% من إجمالي التعاملات مقابل 9% للعرب، و23% للأجانب.