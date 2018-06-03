النعيم: سهم أوراسكوم للتنمية مصر يستهدف 7.20 جنيه

أسماء السيدحددت بحوث شركة "النعيم"، السعر المستهدف لسهم "أوراسكوم للتنمية مصر" عند 7.20 جنيه، وإيقاف الخسائر عند 5.95 جنيه، ناصحةً المتعاملين بالشراء قرب 6.10 جنيه.وأشارت بحوث الشركة -في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها- إلى أن السهم يتحرك صعودًا وهبوطًا خلال الفترة الحالية بين 6 جنيهات كم

أسماء السيد

حددت بحوث شركة “النعيم”، السعر المستهدف لسهم “أوراسكوم للتنمية مصر” عند 7.20 جنيه، وإيقاف الخسائر عند 5.95 جنيه، ناصحةً المتعاملين بالشراء قرب 6.10 جنيه.

وأشارت بحوث الشركة -في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها- إلى أن السهم يتحرك صعودًا وهبوطًا خلال الفترة الحالية بين 6 جنيهات كمستوى دعم و7.20 كمستوى مقاومة.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية لتطبيق ضريبة الدمغة على عمليات التداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.59 % عند مستوى 16675 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 844 نقطة، والمؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% عند مستوى 2154 نقطة، ومؤشر «EGX50»0.88% عند 2844 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.23% عند مستوى 16871 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 668 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 54.5 مليون جنيه، و9.2 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه و2.1 مليون على التوالى، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 502 ألف جنيه، و70.2 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 74 سهمًا من إجمالى 160 سهماً متداولاً، وهبط 32 وبقى 54 دون تغيير.

ووزعت شركات السمسرة اليوم على عملائها منشورًا ببدء تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بواقع 1.5 فى الألف بدلاً من 1.25 فى الألف، اعتبارًا من جلسة تداول 1 يونيو الحالى، تطبيقًا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017.