النعيم: سعر طرح بي إنفستمنت بالبورصة أقل 28% من القيمة العادلة

مصطفى طلعتأكد بنك الاستثمار "النعيم" أن سعر طرح سهم "بي بي إي" القابضة للاستثمارات المالية "بي إنفستمنت" بالبورصة المصرية، والبالغ 10.75 جنيه، يعد أقل بنحو 28% من القيمة العادلة التقديرية لصافي أصول الشركة.وأشار البنك في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، إلى أن عائد الربحية التقديري لعام 201



مصطفى طلعت

أكد بنك الاستثمار “النعيم” أن سعر طرح سهم “بي بي إي” القابضة للاستثمارات المالية “بي إنفستمنت” بالبورصة المصرية، والبالغ 10.75 جنيه، يعد أقل بنحو 28% من القيمة العادلة التقديرية لصافي أصول الشركة.

وأشار البنك في ورقة بحثية حصلت عليها “المال”، إلى أن عائد الربحية التقديري لعام 2017 يبلغ 13.37 مرة وفقا لسعر الطرح، موضحاً أن تقييم “بي إنفستمنت” المبدئي سيصل إلى 1.7 مليار جنيه بعد إتمام عملية الاكتتاب.

يشار إلى أن البورصة فتحت أمس الأول سوق الصفقات لطرح 5 ملايين سهم للاكتتاب العام وحتى 25 مارس من الشهر الحالى، علما بأن الشركة تلقت طلبات الطرح الخاص لـ38 مليون سهم يوم 6 مارس وينتهي مع إغلاق الاكتتاب العام.

وقال “النعيم” إنه على الرغم من أن الطرح يمثل 36.7% من أسهم رأس مال “بي بي إيه” قبل الطرح، لكنه فعليا عند الانتهاء من الاكتتاب المغلق والطرح مجتمعين، سيشكل انخفاضاً 27% في حصة المساهمين البائعين لأسهمهم.

وأضاف: “نظراً لأن بعض الاستثمارات الكبرى غير مدرجة ضمن القوائم المالية، فإن مضاعفات الربحية قد لا تكون أفضل معيار لإبداء حكم على تقييم الطرح، ولا نتوقع أن تسدد الشركة أي توزيعات أرباح على المدى القريب (حتى في حالة التخارج)، نظراً للخطط القائمة للاستثمارات والتوسعات”.

وتمتلك “بي إنفستمنت” استثمارات في 6 شركات تابعة وهي مدينة نصر للإسكان وتوتال وجيزة للأنظمة والحلول المتكاملة وشركة BEARD للاستانلس وشركة بي للدفع الإلكتروني وشركة VITAS للتمويل متناهي الصغر وأخيرا شركة Infinity سولار.