النعيم توصي بشراء ٦ أسهم عقارية بالبورصة

أوصت بحوث شركة “النعيم القابضة” بشراء ٦ أسهم مدرجة فى البورصة المصرية ضمن القطاع العقاري.

وحددت في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها الأسهم الستة وهى : سهم مصر الجديدة للإسكان وحددت السعر المستهدف عند 63.7 جنيه، بدعم من امتلاك الشركة محفظة أراض غير متنازع بشأنها مساحتها 29 مليون متر مربع وتقع في مواقع ممتازة وسهم أوراسكوم للتنمية مصر ويستهدف 11.9 جنيه، موضحةً أن السهم به فرصة استثمارية ذات قيمة، نظرًا لامتلاك الشركة محفظة أراض غير مطورة، ذات مساحات هائلة، تشمل 22 مليون متر مربع في الجونة، ولذا فإن انتعاش السياحة سوف يحفز نموًا كبيرًا في الأرباح.

وسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية ورفعت السعر المستهدف إلى 39.3 جنيه، بدعم من عملية إعادة تخطيط أرض اليسر، وإطلاقات جديدة بمشروعي “سوديك إيست”، و”فيليلت”، إلى جانب الإدارة الحكيمة للرصيد النقدي، كما تتمتع الشركة بأعلى نسبة من النقدية إلى الدخل (1.44 مرة) مقارنة بنظرائها.

وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير ورفعت السعر المستهدف إلى 17.4 جنيه موضحة أن الشركة تحظى بهوامش ربحية مرتفعة، مقارنة بنظرائها نظرًا لانخفاض التكلفة المبدئية للأراضي.

تلاها، سهم “بالم هيلز للتعمير” بسعر مستهدف عند ٦.٨٣ جنيه، مشيرة إلى أن الشركة لديها محفظة أراض مساحتها 41 مليون متر مربع، بما يدعم النظرة الخاصة بالشركة لما يتجاوز 10 أعوام.

وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى، ضمن القائمة بسعر مستهدف 16 جنيها، موضحةً أن الشركة تحظى بصافي رصيد نقدى 1.3 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة محفظة المشروعات 30 مليارا، منها 22 مليارا لم يتم تحصيلها بعد.

