النعيم توصي بشراء سهمي ليفت سلاب والشرقية للدخان

أسماء السيدأوصت بحوث شركة "النعيم" بشراء سهمي شركتي "ليفت سلاب" و"الشرقية للدخان"، المدرجين بالبورصة المصرية.وعلى صعيد السهم اﻷول قالت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها أنه يختبر مستوى المقومة عند 9.50 جنيه ونجاحه في تخطي تلك المقاومة قد يعزز من فرص انطلاقة صوب مستوى 9.85 جنيه



أسماء السيد

أوصت بحوث شركة “النعيم” بشراء سهمي شركتي “ليفت سلاب” و”الشرقية للدخان”، المدرجين بالبورصة المصرية.

وعلى صعيد السهم اﻷول قالت “النعيم” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها أنه يختبر مستوى المقومة عند 9.50 جنيه ونجاحه في تخطي تلك المقاومة قد يعزز من فرص انطلاقة صوب مستوى 9.85 جنيه ثم 10.50 جنيه، ونصحت المتعاملين بشرائه قرب مستوى 9.25 جنيه وحددت مستوى وقف الخسائر لحاملي السهم بـ9 جنيهات.

وفيما يتعلق بسهم “الشرقية للدخان” قالت إنه شهد ارتفاعات جيدة خلال جلسة أمس، إذ ارتد ﻷعلى من مستوى الدعم 155 جنيها ليلفت الأنظار إليه بأدائه الجيد، وهو ما يزيد من احتمالات صعوده قرب 182-187 جنيها، ونصحت المتعاملين بالشراء قرب 168 جنيها، وحددت مستوى وقف الخسائر عند 164 جنيها.