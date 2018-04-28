النعيم توصي بالاحتفاظ بسهم جهينة

أسماء السيد:أوصت بحوث "النعيم" الاحتفاظ بسهم شركة "جهينة للصناعات الغذائية" ورفعت السعر المستهدف ليصل إلي 13.6 جنيه.وتوقعت أن تواصل الشركة التعافي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري فيما يتعلق بحجم المبيعات بدعم من التعافي التدريجي في انماط انفاق المستهليكن، مرجحة التحسن الذي حققته الشركة خلال

أسماء السيد:

أوصت بحوث “النعيم” الاحتفاظ بسهم شركة “جهينة للصناعات الغذائية” ورفعت السعر المستهدف ليصل إلي 13.6 جنيه.



وتوقعت أن تواصل الشركة التعافي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري فيما يتعلق بحجم المبيعات بدعم من التعافي التدريجي في انماط انفاق المستهليكن، مرجحة التحسن الذي حققته الشركة خلال الربع اﻷول من العام لتعافي حجم المبيعات لتصل إلي 1.5 مليار جنيه.



وأرجعت توقعاتها إلى إلى عدة عوامل أولها: تقديراتها للسهم وهي تعافي مبيعات الشركة، والثاني: اتساع شبكة التوزيع من خلال منتج اﻷرجو والذي سوف يحقق عوائد أعلى في اﻷجل الطويل، إضافة إلي انخفاض تكلفة المواد الخام المستوردة من اللبن المجفف الخام، مع إمكانية تسيل محفظة الأراضي لدي الشركة .

وأوضحت أن هناك مجموعة من المخاطر التى تواجه الشركة من بينها ارتفاع تكلفة المواد الخام وتراجع قيمة الجنيه واستمرار الفائدة المرتفعه لفترة طويلة في مصر.



وارتفعت “جهينة” بأربحها خلال الربع اﻷول من العام لتصل إلي 80.7 مليون جنيه مقارنة بـ 58 مليون جنيه خلال الربع المقارن.



وأوضحت الشركة في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه ارتفاع المبيعات بنسبة 21% لتصل إلي 1.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، موضحة أن الربع اﻷول شهد تحسن في صافي الربح متأثرًا بانخفاض تكلفة التمويل نتيجة انخفاض حجم الديون البنكية.









