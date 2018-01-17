النعيم توصي بالاحتفاظ بسهم أبو قير للأسمدة

أسماء السيدأوصت بحوث "النعيم"، بالاحتفاظ بسهم شركة "أبو قير للأسمدة"، وحددت السعر المستهدف عند 21.6 جنيه.وأشارت "النعيم" القابضة في مذكرة بحثية -حصلت "المال" على نسخه منها- إلى أنها اجتمعت مع شركة "أبو قير" مؤخرًا، ما يعكس مجموعة من الدلالات، أولها احتمالية تسجيل الشركة أداءًا قويًا من حيث الأرب

أسماء السيد

أوصت بحوث “النعيم”، بالاحتفاظ بسهم شركة “أبو قير للأسمدة”، وحددت السعر المستهدف عند 21.6 جنيه.

وأشارت “النعيم” القابضة في مذكرة بحثية -حصلت “المال” على نسخه منها- إلى أنها اجتمعت مع شركة “أبو قير” مؤخرًا، ما يعكس مجموعة من الدلالات، أولها احتمالية تسجيل الشركة أداءًا قويًا من حيث الأرباح التصديرية، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2017-2018، نظرًا لارتفاع أسعار اليوريا العالمية بنسبة زيادة ربع سنوية 11%.

وتابعت: إضافة إلى التوسعات الخاصة بمصنع أبو قير 2، بإفتراض استكمال التمويل البالغ 133 مليون يورو، الذي قد يضيف ما لايقل عن 130 ألف طن سنويًا من الطاقة اﻹنتاجية القابلة للبيع لنترات النشادر.

ولفتت إلى عدد من العوامل السلبية، على خلاف التكهنات اﻷخيرة، فإن الشركة لا تنوي زيادة نسبة اﻷسهم حرة التداول أو إصدار شهادات إيداع دولية، كما أن مصنع اﻷسمدة الفوسفاتية الجديد، رغم أن هذا المصنع سيشكل عاملاً إيجابيًا على اﻷجل الطويل، فإن الشركة لم تنتهي من اﻹغلاق المالي له، وتمتلك 10% فقط من هذا المصنع.

وتعمل أبو قير في مجال إنتاج اﻷسمدة، من بينها اليوريا ونترات النشادر والسماد السائل.