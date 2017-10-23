النعيم توصى بالاحتفاظ بسهم جهينه

أوصت بحوث "النعيم " بالاحتفاظ بسهم شركة "جهينه" للصناعات الغذائية، وأبقت على السعر مستهدف للسهم عند 7.5 جنيه، مقارنة بسعر سوقي عند 9 جنيهات . ولفتت في مذكرة بحثية، إلي قدرة الشركة على استعادة حصتها من السوق خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن مبيعاتها سجلت نموًا بنسبة 34 %





أوصت بحوث “النعيم ” بالاحتفاظ بسهم شركة “جهينه” للصناعات الغذائية، وأبقت على السعر مستهدف للسهم عند 7.5 جنيه، مقارنة بسعر سوقي عند 9 جنيهات .

ولفتت في مذكرة بحثية، إلي قدرة الشركة على استعادة حصتها من السوق خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن مبيعاتها سجلت نموًا بنسبة 34 % للتعادل – إلي حد كبير – مع شركة المراعي .



وتوقعت، استقرار الأداء التشغيلي خلال الربع الرابع من العام الجاري، ومن المرتقب أن يظل رأس المال العامل مكبوحًا إلي أن تنخفض تكلفته بحلول النصف اﻷول من العام المقبل .

كما رجحت أن تصب انخفاض أسعار الفائدة في صالح أرباح الشركة، وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينه خلال الربع الثالث من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 12% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.

وحققت “جهينة” أرباحاً بقيمة بلغت 65.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 58.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



وارتفعت المبيعات لتصل 1.68 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.25 مليار جنيه بالفترة المقارنة، بزيادة 34%.



وتراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي إلى 150.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 168.43 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.







